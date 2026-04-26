ASSE – Troyes : les notes des Verts

L’ASSE a subi une terrible défaite hier face à Troyes (0-3), dans un stade Geoffroy-Guichard qui a fait entendre sa déception au coup de sifflet final. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (3)

Coupable sur l’ouverture du score une semaine plus tôt à Bastia (0-2), le capitaine des Verts ne s’est pas racheté, à l’image de son équipe. Fautif sur le but de Bentayeb, qui avait pourtant raté son lob. Un but gag.

PEDRO (4)

Un but refusé pour une raison indéterminée (37e). Et une deuxième mi-temps où il a pris l’eau dans son couloir.

LAMBA (3), puis BERNAUER

Titularisé pour faire face à la blessure de Le Cardinal, Lamba n’est pas intervenu pour empêcher Diawara de servir Ifnaoui sur l’ouverture du score. Et il est sorti sur blessure quelques minutes plus tard, confirmant une fragilité inquiétante. Remplacé par BERNAUER, tout aussi à la peine pour son retour à la compétition.

NADE (5)

De loin le défenseur vert le plus solide. Un sauvetage devant Ifnaoui (64e). Une tête de peu au dessus (84e). Il a fait son match, une fois encore.

OLD (4)

Difficile de l’accabler tant il est vaillant. Mais il n’a pas empêcher Ifanoui de déclencher sa frappe sur l’ouverture du score et il s’est montré trop timide à l’approche de la surface troyenne. Balle au pied, pour un ailier, n’est-il pas capable d’éliminer ?

KANTE (4)

Des sifflets ont sanctionné sa frappe dans les nuages (69e). Un autre tir non cadré alors qu’il était encore en bonne position (73e). Et de moins en moins convaincant dans le jeu.

BOAKYE (6)

De loin le Vert le plus incisif et le plus inspiré. Omniprésent. Au moment de décerner le meilleur joueur stéphanois de la saison, on voit mal qui d’autre pourrait briguer cette distinction..

MOUEFFEK (4), puis MILADINOVIC

Montanier a encore fait débuter Moueffek très haut, quasi à la hauteur de Stassin… Un début de match correct avant de disparaître et d’être remplacé par MILADINOVIC, auteur d’une piètre entrée en jeu et d’une vilaine perte de balle sur le deuxième but de l’ESTAC.

CARDONA (3), puis FERREIRA

Cardona a fait quelques différences dans son couloir droit en première mi-temps avant de pointer aux abonnés absents. Remplacé peu après l’ouverture du score par FERREIRA. Un changement surprenant, qui n’a absolument rien apporté, le défenseur portugais s’attirant les sifflets du Chaudron dès son premier ballon en centrant pour personne.

STASSIN (3)

Dangereux sur une reprise de volée (11e), il a aussi trouvé la barre (90e). Mais entre temps, il a erré sur le terrain, mis sous l’éteignoir par une défense troyenne bien organisée et qui a mis le pied.

DAVITASHVILI (non noté), puis DUFFUS (3)

Davitashvili s’est blessé d’entrée de jeu suite à une intervention musclée et non sanctionnée d’un défenseur troyen. Remplacé par DUFFUS, qui a eu du mal à s’exprimer sur son aile gaucher. A-t-il vraiment les qualités d’un ailier ?