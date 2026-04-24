Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens ne compte pas s’arrêter là. Après avoir avancé sur le dossier Thorgan Hazard, le club artésien accélère désormais sur une autre cible offensive majeure : Fashion Sakala (Al-Fahya, 29 ans).

Journée dense ce vendredi au RC Lens ! Contrairement à Lassine Sinayoko, Fashion Sakala reste une cible prioritaire du RC Lens pour le prochain mercato estival. Et selon les dernières infirmations de Rudi Galetti, les discussions avancent concrètement pour l’attaquant de 29 ans.

Le RC Lens sort les arguments lourds

Le profil de l’attaquant séduit en interne : vitesse, percussion, capacité à jouer dans la profondeur… autant d’atouts recherchés pour dynamiser l’attaque lensoise. Pour convaincre le joueur, le RC Lens miserait sur plusieurs leviers forts.

D’abord, la perspective de disputer la Ligue des Champions, un argument de poids dans ce dossier. Ensuite, un package salarial important aurait été proposé pour rivaliser avec d’autres prétendants, notamment en provenance du Golfe.

Une concurrence venue d’Arabie saoudite

Car le dossier est loin d’être simple. Certaines formations saoudiennes tentent activement de retenir Fashion Sakala, conscientes de son importance sportive et de son potentiel. Une bataille financière et sportive s’annonce donc entre Lens et ces clubs, avec des approches radicalement différentes.

Dans ce dossier, Jean-Louis Leca confirme sa volonté de construire un effectif ambitieux. Après le possible coup Thorgan Hazard, l’arrivée de Sakala marquerait un double signal fort envoyé au championnat. Le RC Lens entend clairement passer un cap et s’installer durablement parmi les équipes qui comptent en Europe.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

24/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France