Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Selon nos informations, le RC Lens ne serait plus très chaud à l’idée de faire venir Lassine Sinayoko (AJ Auxerre, 26 ans) au mercato. La voie serait plus libre pour l’ASSE.

Le retournement est total. Longtemps intéressé par le profil de Lassine Sinayoko le RC Lens aurait finalement décidé de refermer ce dossier en vue du prochain mercato estival. Selon nos informations, plusieurs éléments ont pesé dans la balance et ont conduit la direction artésienne, incarnée notamment par Jean-Louis Leca à changer de cap avant de miser sur Thorgan Hazard.

Une confiance rompue

Déjà, le RC Lens n’a pas digéré la volte-face du joueur lors du dernier mercato estival. Alors que les discussions semblaient bien engagées, l’attaquant de l’AJ Auxerre avait finalement choisi de rester. Un premier signal négatif, renforcé par un second événement en janvier : sa prolongation avec le club bourguignon. En interne, ce choix aurait été interprété comme un manque d’alignement avec le projet lensois.

Résultat, le dossier serait aujourd’hui considéré comme trop complexe, voire risqué, malgré les qualités évidentes du joueur et le fait que la donne puisse changer en cas de nouveaux éléments liée à la fin de saison… comme une qualification actée en Ligue des Champions.

Une stratégie claire côté Auxerre

Du côté de l’AJ Auxerre, la stratégie est limpide. Cette prolongation n’est pas anodine : elle permet surtout de sécuriser la valeur marchande de l’international malien. Désormais, toute négociation devrait se situer dans une fourchette comprise entre 10 et 13 millions d’euros.

Un montant conséquent, mais assumé par les dirigeants auxerrois, qui comptent bien profiter de l’intérêt de plusieurs clubs pour faire monter les enchères. Ce retrait du RC Lens change la donne.

L’ASSE en embuscade

L’ASSE, attentive au profil de Sinayoko, pourrait désormais avancer plus sereinement sur ce dossier. Le club stéphanois, qui anticipe un possible retour en Ligue 1, voit en lui un joueur capable d’apporter de la profondeur, de la vitesse et un impact physique précieux dans le secteur offensif.

Un profil parfaitement compatible avec les exigences du haut niveau. Reste désormais une inconnue majeure : la capacité de l’ASSE à s’aligner financièrement. Car si la voie est plus libre sportivement, la bataille économique, elle, ne fait que commencer.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

24/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France