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RC Lens Mercato : Leca frappe un énorme premier coup dont le nom résonne au LOSC et au Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert - 24 Avr 2026, 08:40
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Thorgan Hazard (Anderlecht)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Selon La Dernière Heure, le RC Lens aurait bouclé l’arrivée d’un certain Thorgan Hazard (Anderlecht, 33 ans).

Thorgan Hazard ne devrait plus porter les couleurs du RSC Anderlecht la saison prochaine. En fin de contrat,le Belge aurait fait le choix de rejoindre le projet du RC Lens, séduit par l’offre transmise par les dirigeants artésiens.

Leca passe à l’action

Selon La Dernière Heure, le RC Lens aurait ainsi pris l’avantage grâce à une proposition plus solide, notamment sur la durée du contrat : deux ans fermes, là où Anderlecht ne proposait qu’un engagement plus court avec option. Derrière cette opération, la patte de Jean-Louis Leca.

Le directeur sportif du du RC Lens semble déterminé à frapper fort dès le début du mercato, en attirant un joueur d’expérience, capable d’apporter immédiatement une plus-value offensive. Un signal fort envoyé au reste de la Ligue 1, mais aussi aux supporters, dans un contexte où Lens veut continuer à jouer les premiers rôles.

Un nom qui parle en Europe

Le profil de Thorgan Hazard ne laisse personne indifférent puisque son frère Eden est passé notamment par le LOSC et le Real Madrid. L’international belge possède une solide expérience du haut niveau. Sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs et sa qualité technique pourraient parfaitement correspondre aux besoins de Pierre Sage au RC Lens.

Si l’opération se concrétise, il s’agirait sans aucun doute de l’un des premiers gros coups du prochain mercato en Ligue 1. Recruter un joueur de ce calibre, libre, avec une vraie expérience internationale, représenterait une opportunité rare. Surtout quand on sait d’où il vient…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

24/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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