Discipline : des coups durs pour l’OM et le RC Lens, une bonne nouvelle pour l’ASSE

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Voici les sanctions prises ce mercredi par la commission de discipline de la LFP.

Réunie ce mercredi pour statuer sur les évènements survenus le week-end dernier sur les pelouses de Ligue 1 et Ligue 2, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a rendu son verdict.

Pavard et Weah suspendus pour FC Nantes – OM

Comme attendu, Benjamin Pavard et Timothy Weah ont été automatiquement suspendus un match par la commission de discipline de la LFP après avoir reçu le week-end dernier contre Lorient (2-0) leur cinquième carton jaune toutes compétitions nationales confondues depuis le début de la saison. La sanction prenant effet à partir du mardi 28 avril, les deux joueurs de l’OM manqueront ainsi le déplacement sur la pelouse du FC Nantes, le 1er mai.

Expulsé dimanche dernier face au Stade Brestois (1-1), Dehmaine Tabibou a finalement vu son carton rouge requalifié en carton jaune. Le milieu de terrain du FC Nantes sera lui aussi suspendu pour cette rencontre entre les Canaris et les Olympiens pour accumulation d’avertissements.

L’ensemble des décisions de la commission

RETRAIT DE CARTON



LIGUE 2 BKT



31e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – AS Saint-Étienne du samedi 18 avril 2026.

Avertissement de Augustine BOAKYE (AS Saint-Étienne)

Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune.



EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S



Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Arouna SANGANTE (Havre AC)

Deux matchs de suspension ferme

Yann GBOHO (Toulouse FC)

30e journée de Ligue 1 McDonald’s : RC Lens – Toulouse FC du vendredi 17 avril 2026.

Comportement d’Alexandre MAITRE, membre du staff du RC Lens.

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 28 avril 2026.

Daouda GUINDO (Stade Brestois 29)

Koffi KOUAO (FC Metz)

Arthur MASUAKU (RC Lens)

Benjamin PAVARD (Olympique de Marseille)

Timothy WEAH (Olympique de Marseille)



LIGUE 2 BKT



31e journée de Ligue 2 BKT : Pau FC – EA Guingamp du vendredi 17 avril 2026.

Comportement de Luis DE SOUSA, Directeur sportif du Pau FC.

Deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 28 avril 2026.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 28 avril 2026.

Juan GUEVARA (SC Bastia)

Dembo SYLLA (Red Star FC)



POLICE DES TERRAINS

LIGUE 1 MCDONALD’S



29e journée de Ligue 1 McDonald’s : AJ Auxerre – FC Nantes du samedi 11 avril 2026.

Comportement des supporters de l’AJ Auxerre : usage massif d’engins pyrotechniques entraînant deux interruptions temporaires de la rencontre et expressions orales et visuelles constatées.

Fermeture partielle jusqu’au 30 mai 2026 de la tribune OAH du Stade l’Abbé-Deschamps.

La sanction prend effet immédiatement.

29e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – FC Metz du vendredi 10 avril 2026.

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage massif d’engins pyrotechniques.

Fermeture partielle pour deux matchs fermes dont un match par révocation du sursis de la tribune Nord du Stade Orange Vélodrome.

La sanction prend effet immédiatement.



LIGUE 2 BKT



30e journée de Ligue 2 BKT : Amiens SC – Pau FC du vendredi 10 avril 2026.

Comportement des supporters de l’Amiens SC : usage et jets d’engins pyrotechniques entrainant une interruption temporaire de la rencontre.

Fermeture d’un match ferme de la tribune nord du Stade de la Licorne.

La sanction prend effet à partir du mardi 28 avril 2026.