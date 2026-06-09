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ASSE : la petite confidence de Mourinho qui en dit long sur Cathro 

Par Bastien Aubert - 9 Juin 2026, 17:00
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Mourinho et Cathro

Récent adversaire d’Ian Cathro au Portugal, José Mourinho a adoubé le nouvel entraîneur de l’ASSE.

L’arrivée d’Ian Cathro sur le banc de l’ASSE continue de susciter de nombreuses réactions. Peu connu du grand public français, le technicien écossais bénéficie pourtant de soutiens prestigieux dans le monde du football. Et parmi eux figure un certain José Mourinho.

Cathro vénère Mourinho

Quelques jours avant son arrivée dans le Forez, Cathro avait croisé la route du José Mourinho au Portugal lors d’un affrontement entre Estoril et Benfica. Après cette rencontre, l’Écossais n’avait pas caché son admiration pour celui que beaucoup considèrent comme l’un des plus grands entraîneurs du XXIe siècle. « Il a aidé beaucoup de gens et il faut avoir cette gratitude envers lui », expliquait alors Cathro, évoquant notamment l’inspiration qu’a représentée Mourinho pour les entraîneurs n’ayant pas connu une grande carrière de joueur. Mais le plus marquant est surtout venu de la réponse du technicien portugais.

Mourinho avait en effet tenu à saluer publiquement le travail réalisé par son homologue écossais dans le championnat portugais. « Il est en train de laisser sa marque », avait-il déclaré à propos du futur coach de l’ASSE.

« Il est en train de laisser sa marque »

Une phrase courte mais particulièrement forte lorsqu’elle provient d’un entraîneur réputé pour son exigence et son regard affûté sur les compétences de ses confrères. Cette reconnaissance n’offre évidemment aucune garantie de réussite à Saint-Étienne. Le contexte des Verts reste particulier, avec une forte pression populaire et l’objectif clair de retrouver rapidement la Ligue 1. Mais cette marque de respect venue de Mourinho apporte un éclairage intéressant sur la réputation dont bénéficie Ian Cathro dans les cercles du football européen.

Depuis son officialisation, les témoignages positifs se multiplient autour du technicien écossais. Son approche du jeu, sa capacité à développer les joueurs et sa vision moderne du football sont régulièrement mises en avant. Pour les supporters stéphanois, cette confidence du « Special One » constitue donc un motif supplémentaire d’optimisme au moment d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire de l’ASSE.

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