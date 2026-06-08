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FRANCE

ASSE : c’est officiel pour Ian Cathro, il explique pourquoi il dit oui aux Verts !

Par Fabien Chorlet - 8 Juin 2026, 19:06
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Ian Cathro

L’ASSE a officialisé ce lundi la nomination de Ian Cathro au poste d’entraîneur.

L’AS Saint-Étienne a trouvé son nouvel entraîneur. Comme attendu ces dernières heures, c’est Ian Cathro qui a été choisi par Kilmer Sports pour succéder à Philippe Montanier sur le banc des Verts. Le club forézien a officialisé ce lundi soir l’arrivée du technicien écossais, qui débarque en provenance d’Estoril, pensionnaire de première division portugaise qu’il dirigeait depuis deux saisons.

Les premiers mots d’Ian Cathro

À peine nommé, Ian Cathro a livré ses premières impressions sur le site officiel de l’ASSE. Le technicien de 39 ans a notamment expliqué les raisons qui l’ont convaincu de rejoindre le projet porté par Kilmer Sports et le club stéphanois.

« Je sais que l’AS Saint-Étienne est un club à part, avec une attente très forte et une responsabilité particulière envers ses supporters. Ce qui m’attire ici, c’est la possibilité de construire quelque chose de clair : une équipe qui sait ce qu’elle veut faire, qui travaille avec intensité, qui aide les joueurs à progresser et qui avance avec courage. Il y a beaucoup d’énergie autour de ce club. Notre rôle sera de la transformer en travail, en exigence et en progrès sur le terrain. »

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