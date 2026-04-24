Si Habib Beye sait se montrer affectueux avec les joueurs de l’OM, certaines de ses méthodes peuvent faire mal dans le vestiaire.

La tension monte à l’OM. Entre intensité maximale à l’entraînement et enchaînement des blessures, les méthodes d’Habib Beye commencent à faire débat en interne. Selon La Provence, le travail physique imposé par le remplaçant de Roberto De Zerbi serait jugé particulièrement exigeant en interne.

Une intensité élevée qui aurait des effets visibles sur l’effectif marseillais, avec une multiplication des pépins physiques ces dernières semaines. Parmi les joueurs touchés figurent notamment CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia et Leonardo Balerdi. Des absences qui fragilisent un groupe déjà sous pression.

Paixão et Gouiri au tapis

Le secteur offensif n’est pas épargné non plus. Igor Paixão est attendu pour une indisponibilité d’environ deux semaines, tandis que Amine Gouiri est quasiment forfait pour la réception de l’OGC Nice (dimanche, 20h45). Dans un contexte où l’OM ne joue qu’un match par semaine, cette accumulation de blessures interroge forcément sur la gestion des charges de travail.

En interne, comme l’a fait savoir Foot Marseille, certains signaux montrent une forme de crispation. Les méthodes de Habib Beye, réputées exigeantes et sans concession, diviseraient une partie du vestiaire. Si le technicien ne manque pas d’investissement, l’intensité de ses séances commence à poser question, surtout dans une période où les résultats et la continuité sont essentiels.

Une méthode qui divise

Le paradoxe est là : ces méthodes peuvent aussi être vues comme un levier de performance à long terme. Mais à court terme, l’OM paie le prix fort avec un effectif diminué à des moments clés de la saison.

La frontière entre exigence et surcharge semble fine, et le staff marseillais devra rapidement trouver le bon équilibre au risque de voir la coupe d’Europe lui filer sous le nez en fin de saison.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)