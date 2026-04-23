RC Lens : les supporters lensois se mobilisent après l’agression d’un fan du LOSC

La grande générosité des supporters du RC Lens a encore fait parler d’elle après l’agression d’un supporter du LOSC en marge de la demi-finale de Coupe de France contre Toulouse.

La rivalité entre le RC Lens et le LOSC a de nouveau quitté les terrains pour s’inviter dans l’actualité extra-sportive. Un supporter lillois aurait été agressé à la sortie de son auto-école à Lens, mardi dernier avant le match de Coupe de France contre Toulouse (4-1), simplement en raison du port d’un maillot du LOSC, selon le témoignage de son cousin relayé sur les réseaux sociaux.

L’affaire suscite de vives réactions sur les réseaux, mais également une mobilisation inattendue d’une partie des supporters lensois, qui condamnent fermement les faits

Une agression qui relance la tension autour du derby du Nord

Selon le témoignage du cousin de la victime, le jeune supporter nommé Matthys aurait été pris à partie par plusieurs individus alors qu’il attendait son bus. Il portait un maillot du LOSC dissimulé sous une veste, ce qui aurait suffi à déclencher l’altercation.

Toujours d’après son témoignage, l’agression aurait dégénéré en tentative de vol de son maillot, avant qu’il ne parvienne à fuir la scène.

Une vidéo qui circule et enflamme les réseaux sociaux

Une vidéo montrant un individu exhibant le maillot lillois présumé volé a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, amplifiant la polémique. On peut même apercevoir des supporters lensois, y compris des enfants, s’essuyer les pieds sur le maillot. Les images ont provoqué de nombreuses réactions, entre indignation et appels au calme.

Le post initial a été largement partagé, notamment par des comptes liés aux communautés des deux clubs, ravivant le débat sur les dérives de la rivalité nordiste.

La communauté lensoise appelle au calme

Face à l’ampleur prise par l’affaire, plusieurs supporters du RC Lens ont pris publiquement la parole pour condamner toute forme de violence.

Certains messages diffusés sur X (ex-Twitter) rappellent que la rivalité sportive ne doit jamais dépasser le cadre du terrain. Des initiatives de soutien au jeune supporter agressé ont également émergé, avec des propositions de remplacement de son maillot et des appels à la solidarité. Une cagnotte a d’ailleurs été ouverte pour offrir un nouveau maillot à Matthys, et elle a déjà récolté presque 80 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes.