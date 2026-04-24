Si Esteban Lepaul (26 ans) brille de mille feux cette saison, Franck Haise a su lui adjoindre un coéquipier parfait pour exploiter ses qualités au Stade Rennais.

Au Stade Rennais, Franck Haise semble avoir trouvé la clé pour sublimer Esteban Lepaul… et elle porte un nom bien précis. Depuis l’arrivée de Sebastian Szymański, quelque chose a changé dans l’animation offensive rennaise.

Une complémentarité évidente

Et les chiffres sont sans appel : ses trois premières passes décisives sous les couleurs du Stade Rennais ont toutes été pour Esteban Lepaul. Face au PSG, puis sur les pelouses d’ Auxerre et du RC Strasbourg, le même scénario s’est répété : Szymański à la création, Lepaul à la finition.

Ce tandem fonctionne sur une logique simple mais redoutable. D’un côté, la vision, la qualité technique et la capacité à casser les lignes du milieu polonais. De l’autre, les appels tranchants, le sens du but et la mobilité de Lepaul. Un équilibre parfait que Franck Haise exploite pleinement, en structurant son animation offensive autour de cette relation naissante.

Le FC Nantes sous pression

À l’approche du derby face au FC Nantes au Roazhon Park, le message est clair : les Canaris sont prévenus. Neutraliser Lepaul ne suffira pas. Il faudra aussi couper la relation avec Szymański, véritable métronome dans l’ombre au Stade Rennais. Un défi tactique majeur pour une défense nantaise qui devra être irréprochable.

Si cette connexion se confirme dans la durée, elle pourrait bien devenir l’arme principale du Stade Rennais dans la dernière ligne droite. Car au-delà des statistiques, c’est une dynamique collective qui semble se mettre en place autour de ce duo. Et dès dimanche, face au FC Nantes, un nouveau chapitre pourrait s’écrire.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)