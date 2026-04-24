La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Cité comme possible recrue du PSG cet été, Esteban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) n’a eu aucun contact avec le club de la capitale, selon nos informations.

Ces dernières heures, le nom d’Esteban Lepaul a circulé avec insistance du côté du PSG. Une piste crédible sur le papier, notamment au regard du profil du joueur et de sa saison brillante en Ligue 1. Pourtant, selon nos informations, aucun contact n’a été établi entre les deux parties à ce jour. Une mise au point qui refroidit nettement la rumeur, alors que des sources extérieures évoquaient un intérêt concret du club parisien, désireux de renforcer sa rotation offensive.

Rien de concret pour Lepaul

Dans le même temps, l’AS Monaco a également été cité parmi les prétendants. L’idée ? Anticiper d’éventuels départs en attaque avec un profil fiable et déjà acclimaté au championnat français. Mais là encore, si un intérêt pourrait existe sur le papier, aucune avancée concrète n’est à signaler pour le moment. Le dossier Lepaul reste ouvert, mais encore largement au stade de la réflexion du côté des clubs intéressés.

Le Stade Rennais temporise

Au Stade Rennais, la position est claire : aucune décision ne sera prise avant la fin de saison. Avec encore quatre matches à disputer, les dirigeants rennais préfèrent attendre avant de fixer un éventuel prix de départ. Contrairement aux montants évoqués ici ou là (de l’ordre de 40 M€ ?), aucune fourchette officielle n’a été arrêtée. Une manière de garder la main sur le timing… et de potentiellement faire grimper les enchères en cas d’intérêt confirmé.

Strasbourg en embuscade

En revanche, un club se montre bien plus actif en coulisses : le RC Strasbourg. Déjà attentif au profil de Lepaul, le club alsacien n’a toutefois pas profité de la récente venue de Lepaul à la Meinau pour initier des discussions. Selon nos informations, le joueur serait sensible au projet strasbourgeois. Un intérêt réciproque qui pourrait rapidement faire évoluer le dossier dans les prochaines semaines. Mais dans un marché où tout peut s’accélérer très vite, les certitudes d’aujourd’hui pourraient bien voler en éclats demain.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)