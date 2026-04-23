Largement battu par le PSG (0-3), le FC Nantes se rapproche dangereusement de la Ligue 2. Mais Anthony Lopes refuse d’abdiquer et relance un mince espoir de maintien.

La claque est violente mais l’espoir demeure. Corrigé par le Paris Saint-Germain (3-0) au Parc des Princes, le FC Nantes voit la Ligue 2 se rapprocher dangereusement. À quatre journées de la fin, les Canaris accusent toujours cinq points de retard sur AJ Auxerre, actuel barragiste.

Halilhodzic n’y croit plus guère, Lopes si !

Une situation critique pour Vahid Halilhodzic mais pas désespérée pour tout le monde. Au coup de sifflet final, Anthony Lopes a tenté de garder la tête haute, malgré une soirée compliquée. « Ils ont été cliniques. Nous, on doit ressortir avec au moins un but. On a quelques opportunités, un but refusé pour quelques millimètres. On en prend trois, c’est sévère », a-t-il analysé avec lucidité.

Un constat amer, mais qui n’efface pas totalement les motifs d’espoir. « On a essayé de jouer un peu plus en seconde période, avec du jeu direct, prendre des risques. Il faut en prendre face à des équipes comme ça », a poursuivi le gardien du FC Nantes, conscient des limites mais aussi des intentions affichées. Car malgré la dynamique négative, Lopes refuse de céder au fatalisme.

« Je ne lâcherai pas »

« Je ne lâcherai pas. Tant que mathématiquement c’est faisable, je vais y croire jusqu’au bout. C’est aussi mon rôle de capitaine d’emmener les autres avec moi. » Un discours fort, dans un vestiaire forcément touché. Le portier insiste sur la nécessité de basculer mentalement : « Il faut gommer le négatif, prendre le positif. On va aller à Rennes en essayant d’aller chercher des points. »

Le calendrier n’offre pourtant aucun répit. Mais dans ce contexte, le mental pourrait faire la différence. « On va se battre. Pour le moment on n’y est pas. Je ne veux pas entendre parler de Ligue 2. J’ai de l’espoir jusqu’à la fin. » Un message clair. Presque un cri de résistance. Car malgré les chiffres, malgré la pression, malgré l’écart qui se creuse, le FC Nantes s’accroche encore à une infime possibilité : celle d’arracher une place de barragiste dans les dernières semaines. Une mission difficile. Mais tant que Lopes y croit… tout reste encore possible.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)