La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Prêté en Angleterre et brillant en Championship, Jordan James (21 ans) ne devrait pas revenir au Stade Rennais. Le milieu gallois privilégie désormais un avenir outre-Manche.

Le dossier semble déjà bouclé. Alors que le Stade Rennais comptait sur un retour de Jordan James, la tendance est désormais tout autre : le joueur veut rester en Angleterre.

James veut s’installer en Angleterre

Prêté du côté de Leicester, le milieu gallois a marqué les esprits en Championship au point d’être élu meilleur espoir de la saison. Une reconnaissance forte, qui a naturellement attiré plusieurs clubs anglais sur son profil. Mais un élément change la donne. La relégation de Leicester City a mis fin à l’option d’achat initialement prévue dans le prêt. Résultat : James est censé revenir à Rennes cet été.

Sauf que ce retour semble de moins en moins probable. Selon Ouest-France, le joueur ne serait pas motivé par un retour en Ligue 1 et privilégierait clairement une poursuite de sa carrière en Angleterre. Plusieurs clubs du Championship et de Premier League surveillent déjà sa situation.

Al-Tamari vers l’Arabie Saoudite ?

Un choix qui complique les plans du club breton. Le nouveau projet sportif mené par Franck Haise comptait pourtant sur des profils jeunes et dynamiques comme Jordan James pour renforcer le milieu de terrain. Mais la volonté du joueur semble aujourd’hui s’orienter ailleurs. À seulement quelques années de son arrivée en Bretagne, le Gallois pourrait donc tourner la page sans avoir rencontré le nouvel entraîneur du Stade Rennais.

Autre dossier délicat en parallèle : l’avenir de Mousa Al-Tamari. Selon Média Foot, le joueur de 28 ansarrive à un carrefour de sa carrière et serait courtisé par des clubs saoudiens. En coulisses, son entourage aurait déjà été contacté et ne fermerait pas la porte à un départ. Du côté du Stade Rennais, on ne dirait pas non à une offre supérieure à 10 millions d’euros…

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)