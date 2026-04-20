OM : Comme au Stade Rennais, les joueurs de l’OM n’en peuvent plus d’Habib Beye !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

À l’Olympique de Marseille, la situation se tend dangereusement. Arrivé récemment à la tête de l’équipe première sous l’impulsion de Medhi Benatia, Habib Beye peine déjà à convaincre. Les résultats ne suivent pas, mais plus inquiétant encore : le vestiaire semble avoir lâché son entraîneur.

Selon La Provence, le malaise est profond et généralisé :

Une fracture nette qui laisse entrevoir une fin de saison sous haute tension, avec des joueurs qui, pour certains, envisageraient déjà un avenir loin de Marseille.

👀👀👀 ça doit être encore la République des cadres LOL ça va être cela l’excuse de ces consultants copains



Franchement, j’insiste j’insiste: faut un examen de conscience pour de nombreux consultants & une certaine presse qui a fait le choix d’être le copinage !! pic.twitter.com/5dvCpK0Wy6 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 20, 2026

Un scénario qui rappelle Rennes

Cette situation n’est pas sans rappeler un épisode récent dans la carrière d’Habib Beye. Lors de son passage au Stade Rennais, le technicien avait déjà connu des tensions en interne.

Deux cadres majeurs, Brice Samba et Seko Fofana, étaient notamment entrés en conflit avec lui. Un précédent qui, aujourd’hui, résonne fortement avec ce que traverse l’OM.

Un management qui divise

Habib Beye traîne une réputation de coach au caractère affirmé, parfois jugé trop direct. Une qualité qui peut séduire dans certains contextes, mais qui semble ici provoquer l’effet inverse.

À Marseille comme à Rennes, son style de management ne fait pas l’unanimité. Entre exigences élevées et communication frontale, le courant ne passe pas avec une partie du vestiaire.

Une fin déjà écrite ?

Dans un club aussi passionnel que l’Olympique de Marseille, ce type de crise peut rapidement prendre des proportions incontrôlables. Si rien ne change dans les prochaines semaines, l’avenir d’Habib Beye pourrait déjà s’inscrire en pointillés.

Entre défiance interne et résultats incertains, l’OM avance sur une ligne de crête… avec le risque d’une chute imminente.