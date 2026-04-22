Revue de presse : Mbappé a ramené un Rennais à Madrid, bonne nouvelle à Nice avant l’OM, Sangaré en pleine folie à Lens ! 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : bonne nouvelle avant l’OM

Comme dit hier, Willy Delajod a été désigné comme arbitre d’OM – OGC Nice dans le cadre de la 31ème journée de Ligue 1. Il a arbitré 18 fois le Gym dans sa carrière pour un bilan positif : 8 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Nicolas Rainville et Abdelatif Kherradji seront en charge du VAR.

Par ailleurs, Maxime Dupé, titulaire demain à Strasbourg, a annoncé son très probable départ à la fin de son contrat cet été : « Sauf grand changement je quitterai le club à la fin de la saison. Raison de plus, je veux partir avec un maintien et un petit trophée en poche. »

RC Lens : Sangaré a kiffé son bain de foule !

La soirée entre le RC Lens et Toulouse (4-1, demi-finale de Coupe de France) s’est terminée sur de belles scènes de liesse ce mardi à Bollaert. Mamadou Sangaré a notamment eu droit à un beau bain de foule après l’envahissement du terrain. Le milieu malien a apprécié le moment. « «Chui vivant » (sic) lance-t-il sur son compte X pour commenter une photo, avant d’ajouter : « Quel kif ce feeling avec eux ».

Chui vivant 🤣🤣

Par contre Quelle Kiff ce feeling avec eux 😍😍❤️💛💛❤️💛 https://t.co/H6HI7A5mdw — Mamadou Sangaré (@msangare2002) April 21, 2026

Stade Rennais : Mbappé a invité Rinderknech au Bernabeu

Fervent supporter du Stade Rennais, Arthur Rinderknech a été invité par Kylian Mbappé au match entre le Real Madrid et Alavés (2-1) hier au stade Bernabeu. Le Stade Rennais au Stade Bernabéu. Grand merci à Kylian Mbappé », a commenté le tennisman sur X.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France