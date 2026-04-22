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[11:20]Revue de presse : Mbappé a ramené un Rennais à Madrid, bonne nouvelle à Nice avant l’OM, Sangaré en pleine folie à Lens ! 
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FRANCE

Revue de presse : Mbappé a ramené un Rennais à Madrid, bonne nouvelle à Nice avant l’OM, Sangaré en pleine folie à Lens ! 

Par Bastien Aubert - 22 Avr 2026, 11:20
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Kylian Mbappé (Real Madrid)

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : bonne nouvelle avant l’OM

Comme dit hier, Willy Delajod a été désigné comme arbitre d’OM – OGC Nice dans le cadre de la 31ème journée de Ligue 1.  Il a arbitré 18 fois le Gym dans sa carrière pour un bilan positif : 8 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Nicolas Rainville et Abdelatif Kherradji seront en charge du VAR.

Par ailleurs, Maxime Dupé, titulaire demain à Strasbourg, a annoncé son très probable départ à la fin de son contrat cet été : « Sauf grand changement je quitterai le club à la fin de la saison. Raison de plus, je veux partir avec un maintien et un petit trophée en poche. »

RC Lens : Sangaré a kiffé son bain de foule ! 

La soirée entre le RC Lens et Toulouse (4-1, demi-finale de Coupe de France) s’est terminée sur de belles scènes de liesse ce mardi à Bollaert. Mamadou Sangaré a notamment eu droit à un beau bain de foule après l’envahissement du terrain. Le milieu malien a apprécié le moment. « «Chui vivant » (sic) lance-t-il sur son compte X pour commenter une photo, avant d’ajouter : « Quel kif ce feeling avec eux ». 

Stade Rennais : Mbappé a invité Rinderknech au Bernabeu

Fervent supporter du Stade Rennais, Arthur Rinderknech a été invité par Kylian Mbappé au match entre le Real Madrid et Alavés (2-1) hier au stade Bernabeu. Le Stade Rennais au Stade Bernabéu. Grand merci à Kylian Mbappé », a commenté le tennisman sur X. 

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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