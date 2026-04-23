Soucieux de rééquilibrer l’effectif du PSG la saison prochaine, Luis Enrique a demandé à ses dirigeants de miser sur ces trois recrues phares au mercato.

Le projet du PSG entre dans une nouvelle phase. Alors que la direction travaille sur la continuité de son entraîneur, Luis Enrique aurait clairement posé ses conditions pour prolonger son aventure sur le banc parisien.

3 recrues pour 250 M€ ?

Objectif affiché : rééquilibrer un effectif jugé encore perfectible dans les grands rendez-vous européens. Et pour cela, Fichajes affirme que le technicien espagnol aurait ciblé trois profils bien précis, au cœur d’un mercato estimé à près de 250 millions d’euros. Dans la liste prioritaire, un premier nom revient fort : Maghnes Akliouche.

Révélation de la Ligue 1, le milieu offensif séduit par sa créativité, sa capacité à éliminer et sa lecture du jeu dans les petits espaces. De retour sur le dossier, le PSG serait prêt à investir environ 60 millions d’euros pour s’attacher ses services. Un choix qui colle parfaitement à la nouvelle stratégie du club, tournée vers des talents français capables d’apporter de la vitesse et de l’imprévisibilité.

Luis Enrique a demandé des garanties au PSG

Deuxième dossier : Mateus Fernandes. Actuellement à West Ham, le milieu portugais est perçu comme un joueur complet, capable d’évoluer en relayeur ou plus haut sur le terrain. Comme déjà expliqué par Foot Mercato, son volume de jeu et sa qualité technique en font un profil particulièrement apprécié en interne. Une enveloppe proche de 40 millions d’euros serait déjà prévue pour tenter de le convaincre de rejoindre Paris. Enfin, le dossier le plus ambitieux concerne Enzo Fernández. Champion du monde, régulateur du jeu et métronome du milieu, l’Argentin représente la pièce maîtresse du projet voulu par Luis Enrique.

Le PSG serait prêt à aller jusqu’à 150 millions d’euros pour tenter de le sortir de Londres et profiter d’une situation sportive compliquée à Chelsea. Dans l’esprit du coach parisien, ce trio n’est pas anodin. Il s’agit d’un équilibre entre créativité, intensité et contrôle du jeu, trois éléments jugés indispensables pour franchir un cap en Ligue des champions de l’UEFA. En interne, ce mercato est aussi lié à une forme de conditionnement du projet global. Luis Enrique n’a pas souhaité seulement prolonger pour prolonger : il a voulu des garanties sportives claires et une évolution de l’effectif capable de continuer à piétiner l’Europe.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League