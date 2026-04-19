À LA UNE DU 19 AVR 2026
[19:46]PSG – OL : les compos sont tombées avec des surprises !
[19:29]Stade Rennais : Haise donne le coup de grâce à Beye et l’OM après le carton contre Strasbourg
[19:15]FC Nantes – Brest (1-1) : les Canaris s’effondrent encore à la fin, les tops et flops
[18:50]RC Lens : Sage a trouvé son arme ultime pour remporter la Coupe de France
[18:30]OL : une recrue majeure est arrivée à Lyon, les supporters vont adorer
[18:10]ASSE : après Sage au RC Lens, un ancien des Verts a fait deux victimes à l’OM
[17:50]RC Lens Mercato : ça se bouscule pour Baidoo, Leca a déjà donné une réponse
[17:30]PSG Mercato : un attaquant sur le départ, son remplaçant déjà promis à Luis Enrique !
[17:10]Ligue 1 : Monaco prend un point contre Auxerre et offre une excellente nouvelle au RC Lens
[16:50]Real Madrid Mercato : énorme annonce pour l’avenir de Vinicius !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : Haise donne le coup de grâce à Beye et l’OM après le carton contre Strasbourg

Par William Tertrin - 19 Avr 2026, 19:29
💬 Commenter

Avec la victoire 3-0 du Stade Rennais face au RC Strasbourg, Franck Haise a infligé le coup de grâce à Habib Beye, ancien coach rennais en grande difficulté à l’OM.

Le Stade Rennais traverse une période statistiquement surprenante en Ligue 1. Depuis le départ d’Habib Beye du banc breton, le club a inscrit 21 buts, une performance qui en fait la meilleure attaque du championnat sur cette période, notamment grâce à Franck Haise. Une donnée d’autant plus notable qu’elle place Rennes devant toutes les autres équipes de Ligue 1, y compris l’OM, désormais entraîné par ce même Habib Beye.

Sur les derniers matchs disputés sans son ancien entraîneur, Rennes a retrouvé une grande efficacité dans le secteur offensif. Les Rouge et Noir ont su enchaîner les buts, confirmant une dynamique positive déjà perceptible sur certains matchs clés de la saison. Ce dimanche, le SRFC en a d’ailleurs passé 3 au RC Strasbourg, grâce à des buts de Lepaul, Embolo et Al Tamari.

Un contraste avec la situation d’Habib Beye à Marseille

Dans le même temps, Habib Beye a quitté Rennes pour rejoindre l’OM il y a plusieurs semaines, où ses débuts sont plus contrastés.

Son arrivée à l’OM est marquée par des résultats irréguliers et une adaptation tactique encore en cours, alors que le club est en très grande difficulté dans son objectif de top 3, surtout suite à sa défaite à Lorient.

Ce contraste entre la dynamique rennaise et les débuts marseillais alimente naturellement les comparaisons, même si les contextes restent différents.

Rennes devant l’OM

Autre élément marquant : Rennes devance désormais Marseille au classement après avoir pris la 4e place de Ligue 1 avec un petit point devant.

Le club rennais devra désormais confirmer cette dynamique sur le long terme, dans une Ligue 1 toujours très compétitive, où les écarts restent faibles entre les équipes du haut de tableau. La course à la LDC s’annonce bouillante jusqu’à la fin !

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot