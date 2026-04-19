Stade Rennais : Haise donne le coup de grâce à Beye et l’OM après le carton contre Strasbourg

Avec la victoire 3-0 du Stade Rennais face au RC Strasbourg, Franck Haise a infligé le coup de grâce à Habib Beye, ancien coach rennais en grande difficulté à l’OM.

Le Stade Rennais traverse une période statistiquement surprenante en Ligue 1. Depuis le départ d’Habib Beye du banc breton, le club a inscrit 21 buts, une performance qui en fait la meilleure attaque du championnat sur cette période, notamment grâce à Franck Haise. Une donnée d’autant plus notable qu’elle place Rennes devant toutes les autres équipes de Ligue 1, y compris l’OM, désormais entraîné par ce même Habib Beye.

Sur les derniers matchs disputés sans son ancien entraîneur, Rennes a retrouvé une grande efficacité dans le secteur offensif. Les Rouge et Noir ont su enchaîner les buts, confirmant une dynamique positive déjà perceptible sur certains matchs clés de la saison. Ce dimanche, le SRFC en a d’ailleurs passé 3 au RC Strasbourg, grâce à des buts de Lepaul, Embolo et Al Tamari.

Un contraste avec la situation d’Habib Beye à Marseille

Dans le même temps, Habib Beye a quitté Rennes pour rejoindre l’OM il y a plusieurs semaines, où ses débuts sont plus contrastés.

Son arrivée à l’OM est marquée par des résultats irréguliers et une adaptation tactique encore en cours, alors que le club est en très grande difficulté dans son objectif de top 3, surtout suite à sa défaite à Lorient.

Ce contraste entre la dynamique rennaise et les débuts marseillais alimente naturellement les comparaisons, même si les contextes restent différents.

Rennes devant l’OM

Autre élément marquant : Rennes devance désormais Marseille au classement après avoir pris la 4e place de Ligue 1 avec un petit point devant.

Le club rennais devra désormais confirmer cette dynamique sur le long terme, dans une Ligue 1 toujours très compétitive, où les écarts restent faibles entre les équipes du haut de tableau. La course à la LDC s’annonce bouillante jusqu’à la fin !