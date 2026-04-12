Stade Rennais : Haise est entré dans l’histoire avec une statistique complètement folle

L’impact de Franck Haise sur le Stade Rennais ne se fait pas attendre. Arrivé en février dernier, le technicien français réalise un début tout simplement remarquable en Ligue 1, et le club breton a d’ailleurs remporté un match important face à Angers samedi soir (2-1), notamment avec un penalty repoussé par Samba.

Avec 16 points pris lors de ses 7 premiers matchs, Haise signe tout simplement le meilleur départ de l’histoire du club breton dans l’élite, à égalité avec Bruno Genesio, actuel entraîneur du LOSC.

Une performance statistique marquante

Dans le détail, le bilan de Franck Haise est impressionnant :

5 victoires

1 match nul

1 défaite

Soit une moyenne de 2,28 points par match, un rythme digne des équipes visant le haut de tableau, alors que le SRFC est actuellement 5e. Ce départ canon confirme immédiatement l’effet Haise sur un groupe rennais en quête de stabilité. Depuis son arrivée, l’équipe affiche une dynamique positive et s’est relancée dans la course aux places européennes.

Un record égalé… mais pas anodin

Jusqu’ici, seul Bruno Genesio avait réussi un tel démarrage sur le banc rennais. Un symbole fort, tant l’ancien coach lyonnais avait marqué le club par sa régularité et ses résultats solides entre 2021 et 2023.

Égaler ce record dès ses débuts place donc Franck Haise dans une continuité prestigieuse… tout en renforçant l’idée qu’il pourrait inscrire son passage dans la durée.

Une transformation visible sur le terrain

Au-delà des chiffres, c’est surtout le contenu proposé par Rennes qui interpelle. Sous la houlette de Haise, les Bretons affichent une belle sérénité, et cette évolution s’est notamment traduite par plusieurs victoires convaincantes et une série positive qui a replacé le club dans le haut du classement.

Actuellement en pleine dynamique, Rennes peut désormais viser plus haut. L’objectif est clair : accrocher une qualification européenne, voire se mêler à la lutte pour la Ligue des champions. Nommé avec la mission de redresser le club, Franck Haise semble déjà avoir trouvé la formule. Arrivé le 18 février, il a rapidement imposé sa patte et redonné confiance à son groupe.

Ce départ record n’est peut-être qu’un premier signal. Si la régularité suit, Franck Haise pourrait bien marquer durablement l’histoire du Stade Rennais…