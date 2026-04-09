Leader de Ligue 2 avec Troyes, Ismaël Boura (25 ans) n’a pas oublié ses fabuleuse expérience du côté du RC Lens, notamment avec Franck Haise.

Ne jamais oublier d’où l’on vient. Aujourd’hui leader de Ligue 2 avec Troyes et quatre points d’avance sur l’ASSE, Ismaël Boura garde un lien très fort avec le RC Lens, son club formateur. Arrivé de Mayotte avec des rêves plein la tête, le défenseur de 25 ans a tout construit dans le Nord et se souvient.

« Je n’ai gardé que des bons souvenirs de Lens, c’est mon premier club. Ce sont eux qui m’ont tout donné », confie-t-il à Foot Mercato. Un attachement profond, qui dépasse le simple passage sportif. Boura insiste : « Mon rêve, quand je suis arrivé, c’était de devenir professionnel… et c’est à Lens que j’ai pu l’accomplir. » Une déclaration forte qui illustre le rôle déterminant du club dans sa carrière.

Haise, une figure paternelle

Mais au-delà du R Lens, c’est surtout Franck Haise qui a marqué le joueur. L’actuel coach du Stade Rennais a été un élément clé dans son évolution. « Il m’a pris sous son aile comme si j’étais son fils. Il est comme un père pour moi », lâche Boura, sans détour. Un hommage puissant qui témoigne de l’impact humain du technicien, bien au-delà du terrain. C’est sous ses ordres que Boura a franchi les étapes, passant de la réserve au monde professionnel. « C’est en particulier grâce à lui que j’en suis là aujourd’hui », reconnaît-il.

Un cœur toujours lensois

Même loin de Bollaert, Ismaël Boura n’a rien oublié. « J’ai toujours le cœur lensois », affirme-t-il. Un message qui résonne fort, surtout dans un contexte où le RC Lens continue de briller au plus haut niveau. Le joueur suit d’ailleurs avec attention les performances de son ancien club, convaincu de son potentiel : « Ils ont montré toute l’année qu’ils étaient capables de rivaliser avec le PSG. » S’il continue de la sorte, l’ancien Lensois pourrait bien lui aussi se mêler à cette lutte en Ligue 1 la saison prochaine.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France