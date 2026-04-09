Revue de presse : ça bouge au Stade Rennais, 3 joueurs ont déraillé à Nice, transfert record au RC Lens avec Sangaré  ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : Sangaré vers une vente record ?

Arrivé durant l’été 2025 pour seulement 8 millions d’euros, Mamadou Sangaré pourrait déjà quitter le RC Lens lors du prochain mercato estival pour une somme estimée entre 45 et 50 millions d’euros, selon une rumeur relayée par Africafoot. Le milieu de terrain de 23 ans est surveillé par plusieurs clubs, particulièrement en Angleterre. Chelsea ferait partie des clubs intéressés. Une telle transaction permettrait aux Sang et Or de franchir un nouveau palier économique après une année seulement. Ce transfert viendrait battre les précédents records du club, détenus par Abdukodir Khusanov et Loïs Openda, tous deux vendus pour 40 millions d’euros.

Stade Rennais : la réorganisation se précise au club

Comme annoncé précédemment, deux directeurs généraux adjoints du Stade Rennais, Benoit Muller et Richard Declaude, sont sur le départ. Selon Ouest-France, ils vont être remplacés par Aurélien Hiriart-Urruty sur la partie finances, et Rémi Decouacon sur la partie marketing et partenaires.

Du mouvement chez les directeurs généraux du #StadeRennais, la réorganisation en vue de la saison prochaine se précise dans les bureaux. Nos infos ici ⬇️ https://t.co/WeJzmGOlNy — Guillaume Lainé (@gui_tog) April 9, 2026

OGC Nice : 3 joueurs ont déraillé !

Selon Nice Matin, Sofiane Diop, Isak Jansson et Juma Bah, tous remplacés à la mi-temps contre le RC Strasbourg (1-3), ne sont jamais revenus des vestiaires pour assister à la seconde période de l’OGC Nice dimanche dernier, au grand désarroi d’un membre de la délégation niçoise : « On ne pourra pas s’en sortir avec des joueurs qui ne pensent qu’à leur gueule. Maintenant ça suffit ! »

RC Strasbourg : les supporters en masse à Mayence

Le RC Strasbourg prépare son quart de finale aller de Ligue Conférence à Mayence, ville distante de seulement 200 km. Si l’entraîneur des Rouges Urs Fischer réfutait hier l’idée d’un derby, l’ambiance promet d’être à la hauteur dans une MEWA-Arena bondée. Les supporters alsaciens seront présents en nombre, 2 500 a minima, le parcage ayant été rempli en moins de deux heures le jour de la mise en vente.« C’est notre plus gros défi de ces dernières semaines. Depuis Lyon (3-1, le 22 février),je pense, a assuré Gary O’Neil hier en conférence de presse. Mayence est très bien organisé, en grande forme avec le nouveau coach. Ils vont vouloir prendre un avantage avant de venir Strasbourg. » Les « sept plus grosses semaines de la saison du Racing », comme les a qualifiées le technicien, ont commencé.

FC Lorient : le communiqué cinglant après le départ annoncé de Pantaloni

Le FC Lorient a réagi avec force après la décision d’Olivier Pantaloni de ne pas prolonger son contrat : « Le FC Lorient prend acte de la décision d’Olivier Pantaloni de ne pas donner suite à la proposition de prolongation de contrat qui lui a été faite», indique le club breton, expliquant qu’«aussitôt après l’évolution de l’actionnariat mi-février, le FC Lorient a proposé à Olivier Pantaloni une offre de prolongation de deux ans pour s’inscrire dans la continuité de ses deux dernières saisons réussies. Cette offre était calibrée à la hauteur de son engagement et des résultats obtenus. Représentant la rémunération la plus élevée jamais proposée à un entraineur du FC Lorient, cette offre traduisait aussi – dans un contexte économique pourtant exigeant- la pleine confiance des dirigeants du club et du groupe BKFC, et une volonté sincère de poursuivre l’aventure. De nombreux échanges ont eu lieu afin de finaliser cette prolongation jusqu’à hier soir. Avec son staff, Olivier Pantaloni a joué un rôle majeur dans les récents succès du FC Lorient, notamment avec la remontée en Ligue 1 puis le maintien cette saison. Le club tient à le remercier chaleureusement pour le travail accompli avec professionnalisme, avec engagement, et un état d’esprit unanimement reconnu en interne. Le FC Lorient est un club ambitieux, et reste cependant soumis à des exigences d’équilibre. Le club respecte mais regrette la position d’Olivier Pantaloni et lui accorde toute sa confiance pour mener le groupe à réussir la fin de saison avec la même détermination. » C’est dit !

AS Monaco : Fati déjà sur le départ ?

L’été dernier, Ansu Fati a rejoint l’AS Monaco pour retrouver du temps de jeu et de la confiance. En Espagne, on s’interroge sur la suite des évènements pour le footballeur prêté par le FC Barcelone. Estadio Deportivo est clair : « Avec une option d’achat non obligatoire de onze millions d’euros, l’avenir d’Ansu Fati reste incertain, même si tout porte à croire que l’AS Monaco ne la lèvera pas à la fin de la saison. Cette situation contraindrait l’international espagnol à retourner au FC Barcelone cet été, où il ne semble pas non plus avoir sa place, du moins pas dans un rôle de premier plan. »

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France