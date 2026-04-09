L’absence de Samson Baidoo (22 ans), maillon fort de la défense du RC Lens, devrait encore se prolonger un petit moment.

Pierre Sage n’a pas fini de décolérer. Le RC Lens espérait tourner la page mais la blessure de Samson Baidoo s’éternise. Touché aux ischio-jambiers, le défenseur de 22 ans devait initialement manquer seulement quelques semaines. Plus de deux mois plus tard, il reste toujours indisponible, et son retour devient de plus en plus flou.

Le scénario est d’autant plus frustrant qu’un espoir était né début février. Aligné face au Stade Rennais (victoire 3-1 le 7 février), l’Autrichien avait effectué son retour… avant de rechuter immédiatement. Un coup dur qui a totalement relancé le compteur et plongé le Racing dans une attente interminable. Résultat : Baidoo a déjà manqué onze des quinze matches disputés par Lens en 2026.

Des espoirs sans cesse repoussés

En interne, le calendrier du retour n’a cessé d’être repoussé. D’abord annoncé pour début mars, puis début avril, le défenseur semblait enfin proche d’un comeback avant le derby face à Lille. Sa présence souriante à l’entraînement avait même laissé penser à un retour imminent. Mais la réalité est tout autre. Selon les dernières informations de L’Équipe, Samson Baidoo ne sera même pas apte pour le prochain match amical face à Rouen ce week-end. Une nouvelle désillusion pour le RC Lens, qui ne veut désormais plus prendre aucun risque.

Le flou est total, et même en interne, personne ne se risque à avancer une date. « J’espère, mais parfois après avoir espéré, j’ai aussi désespéré », glisse Pierre Sage en privé, illustrant parfaitement l’état d’esprit actuel. Dans l’entourage du joueur, on tente de rassurer : « Samson est sur le retour », assure-t-on, sans plus de précisions.

Une défense complètement chamboulée

Au-delà de l’absence en elle-même, c’est surtout son impact sur l’organisation défensive qui pose problème. Sans Samson Baidoo, le RC Lens a dû bricoler. Nidal Čelik a ainsi été lancé dans le grand bain aux côtés de Ismaëlo Ganiou et Malang Sarr.

Mais ce choix, pensé comme temporaire, s’inscrit désormais dans la durée. À seulement 19 ans, le jeune Bosnien enchaîne les matches de Ligue 1 sans y avoir été préparé. Sa prestation compliquée lors du derby a d’ailleurs mis en lumière les limites actuelles de cette solution d’urgence.

Un casse-tête pour la suite

Le timing devient critique pour le RC Lens. Avec une double confrontation face à Toulouse qui approche – en Ligue 1 puis en demi-finale de Coupe de France – l’absence prolongée de Baidoo pourrait peser très lourd dans le déballage final.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France