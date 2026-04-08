RC Lens : gros coup dur en vue pour Adrien Thomasson ?

Le RC Lens aborde un moment charnière de sa saison avec une double confrontation face au Toulouse FC. Mais à l’approche de ces échéances, le capitaine Adrien Thomasson avance sur un fil disciplinaire.

Le derby remporté face au LOSC (3-0) n’a pas été sans conséquence. Adrien Thomasson y a écopé d’un nouveau carton jaune, le quatrième depuis sa dernière suspension. Une situation qui le place désormais sous la menace d’un match de suspension en cas de nouvel avertissement.

Même constat pour Mamadou Sangaré, lui aussi à quatre cartons jaunes. Le milieu malien fait preuve de maîtrise ces dernières semaines, notamment grâce à une gestion attentive de son temps de jeu par son entraîneur Pierre Sage.

Ces deux joueurs figurent parmi les éléments les plus utilisés de l’effectif lensois cette saison, ce qui renforce l’importance de leur discipline dans le sprint final.

Une suspension sans conséquence pour la Coupe de France, mais…

Bonne nouvelle toutefois pour les Sang et Or : même en cas de carton jaune lors du prochain match de Ligue 1 contre Toulouse (17 avril), Thomasson et Sangaré ne manqueraient pas la demi-finale de Coupe de France prévue quatre jours plus tard.

Un détail crucial pour le staff lensois, qui pourra compter sur ses forces vives pour cette échéance majeure malgré la pression disciplinaire. Néanmoins, l’absence de Thomasson et/ou Sangaré pour un match, quel qu’il soit, représenterait un coup dur pour les Sang et Or, dont la dynamique n’est pas franchement idéale en ce moment. Malgré tout, Haidara ou encore Bulatovic sont en capacité de dépanner au milieu.

Une gestion maîtrisée côté lensois

Le staff du RC Lens semble anticiper cette situation. Mamadou Sangaré, notamment, a déjà été préservé à plusieurs reprises en cours de match, preuve d’une gestion stratégique visant à éviter une suspension au pire moment.

Derrière eux, peu de joueurs sont réellement en danger immédiat. Seul Saud Abdulhamid reste sous surveillance avec trois cartons jaunes, tandis que d’autres cadres affichent une situation plus confortable.

Un équilibre à trouver dans le sprint final

Entre championnat et Coupe de France, le RC Lens joue gros dans les prochaines semaines. Toujours bien en lice pour terminer 2e de Ligue 1 et encore engagé dans le dernier carré de la Coupe, le club artésien doit composer avec une équation délicate : maintenir l’intensité sans franchir la ligne rouge disciplinaire.

Dans ce contexte, la capacité de Thomasson et Sangaré à éviter le carton de trop pourrait peser lourd dans la fin de saison lensoise.