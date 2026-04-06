Soucieux de ne pas perdre en qualité aux milieu en cas de départs de Mamadou Sangaré et/ou d’Adrien Thomasson au mercato, le RC Lens suit une piste pleine de promesses.

Le RC Lens s’active déjà pour préparer l’été et sécuriser son avenir au milieu, notamment en cas de qualification en ligue des Champions. Selon Transferfeed, les Sang et Or ont jeté leur dévolu sur Erik Lira, milieu défensif international mexicain de Cruz Azul, pour renforcer leur cœur de jeu.

Lira, un poumon utile au RC Lens

À 25 ans, Lira coche toutes les cases du système lensois. Véritable poumon du terrain, il se distingue par son volume de jeu impressionnant et sa discipline tactique. Cette saison, il a disputé 37 matchs et inscrit un but, s’imposant comme une référence dans le championnat mexicain. Pour le RC Lens, l’objectif serait clair : apporter une stabilité défensive devant la défense et préparer l’avenir en prévision de possibles départs de Mamadou Sangaré ou Adrien Thomasson.

Concurrence féroce sur le dossier

Cependant, cette opération s’annonce compliquée et coûteuse. Lira est sous contrat avec Cruz Azul jusqu’en juin 2029 et sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros sur Transfermarkt. La concurrence européenne est déjà en place : Valence a manifesté un intérêt concret, tandis que Benfica et Feyenoord sont prêts à dégainer une offre pour le milieu défensif international mexicain (22 sélections).

Un coup doublement stratégique

Pour Jean-Louis Leca et Joseph Oughourlian, le défi du RC Lens sera de convaincre le joueur et de devancer les concurrents, tout en respectant les contraintes financières du club. Une mission délicate, mais stratégique pour anticiper la transition du milieu lensois. Si le Racing réussit ce coup, Erik Lira pourrait devenir l’un des piliers du système lensois, apportant puissance, régularité et sécurité devant la défense, tout en préparant le club à la prochaine saison de Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France