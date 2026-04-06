Largement battu dans le derby (0-3) samedi soir, le RC Lens a fait une croix sur le titre de champion de France. Peut-il perdre encore plus d’ici la fin de saison ? Nos journalistes en débattent…

C’est un peu dans son ADN…

« Je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant cela mais le RC Lens est coutumier de ce genre de fin de saison traumatisantes. Les plus anciens ont encore en mémoire son incroyable dérapage en 2001-02, quand il était leader détaché pendant toute la saison et avait fini par laisser le titre à l’OL lors d’un ultime match perdu à Gerland (1-3). Plus globalement, le palmarès sang et or est là pour rappeler que ce n’est pas dans ADN de gagner des trophées. C’est douloureux à écrire mais deux trophées en 120 ans d’existence, c’est beaucoup trop peu. Cela sous-entend beaucoup plus de déceptions que de joies.

Alors, le Racing peut-il tout perdre ? Oui, clairement. C’est déjà foutu pour le titre, même si je ne me faisais pas trop d’illusions. En revanche, il devrait conserver sa 2e place jusqu’au bout. Mais le véritable enjeu, c’est la Coupe de France. Et là, il y a un vrai danger car le TFC a prouvé à Marseille qu’il savait ennuyer les gros. Cette saison peut encore être historique si Pierre Sage et ses joueurs soulèvent la Coupe à Saint-Denis, pour la première fois de l’histoire du Racing. Mais il va falloir digérer la déception de samedi et se ressaisir. »

Raphaël NOUET

« J’ai bon espoir que l’équipe se remette à l’endroit »

« Il est certain que Lens a un palmarès trop peu fourni par rapport à l’image dont bénéficie le club. Cependant, je ne pense pas que cette donnée porte forcément la poisse pour le futur. L’un n’empêche pas l’autre. J’ai envie de dire qu’il y a des raisons légitimes de s’inquiéter après une défaite comme celle-ci, mais on sait bien que cette équipe ne triche pas. Elle a beaucoup déçu, encore plus dans un match comme le derby, mais j’ai bon espoir qu’elle se remette à l’endroit, comme elle en a l’habitude après chaque défaite. Les matchs qui vont arriver ne seront pas simples, mais Lens a au moins la chance que les autres résultats soient favorables au classement.

Maintenant, il y aura deux semaines pour préparer la double confrontation contre Toulouse. La demie de Coupe de France est bien sûr la plus importante, mais attention à ne pas galvauder la Ligue 1, même si la 4e place est à 10 points. Je verrai ça comme un échec si Lens ne termine pas 2e, au vu de l’avance à six journées de la fin. En tout cas, vu les réactions affichées après chaque défaite, je pense que l’on a déjà un élément de réponse à la question. Je suis convaincu que l’on verra une équipe totalement revancharde pour réaliser une semaine dantesque avec 3 points contre Toulouse, une qualif en finale, et un bon résultat à Brest trois jours après ».

William TERTRIN