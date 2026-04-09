RC Lens : après le report, Lens a de nouveau répondu au PSG de la meilleure des manières

Alors que le RC Lens a annoncé le 30 mars l’organisation d’un match amical contre Rouen pour combler le vide laissé par le report du match contre le PSG, une nouvelle très réjouissante est tombée.

Ce week-end de 29ᵉ journée de Ligue 1 devait voir s’affronter le RC Lens et le PSG, mais la rencontre a finalement été reportée pour favoriser Paris en Ligue des Champions, privant les supporters Sang et Or d’un choc attendu pour le titre. Face à cette situation, le club lensois n’a pas baissé les bras et a décidé de transformer ce contretemps en une belle initiative populaire et solidaire.

Plus de 17 000 billets vendus !

À la place du match de championnat, le RC Lens recevra Rouen, club de National, ce samedi 11 avril à 14 h au stade Bollaert-Delelis. Cette opposition, annoncée le 30 mars dernier, a déjà suscité l’enthousiasme des supporters : plus de 17 000 billets ont été réservés à ce jour pour assister à la rencontre amicale, comme l’a annoncé le club ce mercredi. Une nouvelle réponse au PSG et la LFP, qui ne changera rien à la décision, mais qui prouve une nouvelle fois la détermination du RC Lens et la force de ses supporters à rester mobilisés.

L’annonce du report avait déclenché une vague de frustration parmi les fans lensois, assez logiquement. Plutôt que de s’en tenir à la déception, le RC Lens a donc choisi de réagir positivement en organisant ce match contre Rouen, accessible à tous à un tarif unique : 10 € pour l’ensemble des tribunes, avec tarif réduit à 7,50 € pour les moins de 16 ans et les personnes en situation de handicap.

Un événement placé sous le signe de la solidarité

Au-delà de l’aspect sportif, cette rencontre amicale est placée sous le signe de la solidarité. Le RC Lens a décidé d’associer l’événement à Reporters sans frontières, organisation internationale qui défend la liberté de la presse. Une partie des bénéfices sera reversée à cette ONG, renforçant l’engagement social du club.

Par ailleurs, les joueurs lensois porteront un t-shirt spécial lors de l’échauffement pour soutenir Christophe Gleizes, journaliste français incarcéré en Algérie depuis le 29 juin 2025. Ce geste symbolique vise à appeler à sa libération, rappelant l’importance de la liberté d’expression dans le sport comme dans la société.

Une très belle réponse à ce report assez honteux, alors que le PSG s’est imposé 2-0 face à Liverpool ce mercredi soir pour le quart de finale aller de Ligue des Champions. Heureusement pour eux, ils auront une semaine pour préparer le match retour, sans trembler…