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FRANCE

PSG : la LFP valide le report à Lens, polémique relancée !

Par Bastien Aubert - 26 Mar 2026, 12:40
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La LFP a tranché : le déplacement du PSG à Lens est officiellement reporté. Une décision qui relance immédiatement la polémique autour d’un calendrier jugé favorable au club parisien.

C’est désormais officiel : le conseil d’administration de la LFP a validé, ce jeudi matin, le report du match entre le RC Lens et le PSG, initialement prévu le 11 avril. Une décision prise pour permettre au club parisien de mieux préparer ses échéances européennes, coincées dans un calendrier particulièrement chargé.

Dans le même temps, Strasbourg a également obtenu le décalage de son match face à Brest, preuve que la Ligue est prête à ajuster son calendrier pour certains clubs engagés dans des périodes sensibles.

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Une décision qui fait déjà polémique

Ce report ne passe pas inaperçu. Depuis plusieurs jours, la possibilité de décaler cette rencontre faisait grincer des dents, notamment du côté des supporters lensois, qui dénonçaient un traitement de faveur accordé au PSG.

Le principal reproche ? Un déséquilibre sportif potentiel, avec un calendrier modifié en pleine course aux places européennes et au titre. Pour certains observateurs, cette décision renforce l’idée d’un championnat qui s’adapte aux besoins du club parisien.

La LFP assume son choix

Du côté de la Ligue, la logique est claire : permettre aux clubs français engagés en compétitions européennes de maximiser leurs chances de performance, dans l’intérêt global du football français. Une position qui s’inscrit dans une volonté de soutenir les représentants hexagonaux sur la scène continentale.

Mais cette justification ne suffit pas à calmer les critiques. Entre équité sportive, rythme de compétition et intérêts économiques, la décision de la LFP ouvre un nouveau débat sur la gestion du calendrier en Ligue 1.

Un précédent qui pourrait faire école

Avec Strasbourg également concerné par un report, cette décision pourrait créer un précédent. D’autres clubs engagés en Europe pourraient désormais réclamer un traitement similaire, au risque de bouleverser encore davantage le calendrier.

Une chose est sûre : le feuilleton autour du report de Lens – PSG est loin d’être terminé, et les prochaines réactions ne devraient pas tarder à alimenter la polémique.

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