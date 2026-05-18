OM : Benatia valide l’arrivée de Grégory Lorenzi à Marseille !

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Alors que Grégory Lorenzi se rapproche de plus en plus de l’Olympique de Marseille pour devenir le nouveau directeur du football, Medhi Benatia a publiquement envoyé un signal très fort concernant le dirigeant brestois.

Et visiblement, l’ancien patron du sportif marseillais semble totalement convaincu par ce choix.

Benatia très élogieux envers Lorenzi

Interrogé sur l’arrivée possible de Grégory Lorenzi à Marseille, Medhi Benatia a d’abord entretenu un léger flou avant de rapidement multiplier les compliments envers le dirigeant breton.

« Lorenzi ? Aucune idée ! J’ai entendu des choses. Si c’est lui, je serai très content pour lui et le club. »

Une déclaration loin d’être anodine alors que Lorenzi apparaît désormais comme le grand favori pour reprendre les commandes du secteur sportif olympien.

“Un choix intelligent” pour l’OM

Dans son intervention, Benatia a surtout insisté sur le travail réalisé par Lorenzi à Brest, un club aux moyens beaucoup plus limités que ceux de Marseille.

Pour l’ancien défenseur de la Juventus et du Bayern Munich, la réussite du Stade Brestois ces dernières saisons n’a rien d’un hasard.

« C’est quelqu’un qui s’est fait dans un club où les moyens sont réduits, c’est plus compliqué. Il a montré de très belles choses. »

Benatia a également rappelé la mentalité affichée par Brest sous les ordres d’Eric Roy, une équipe réputée pour son intensité et sa capacité à ne jamais rien lâcher.

« Tu peux gagner face à eux, mais ils sont toujours à 100 %, tu sais que ce sera toujours difficile contre eux. »

Avant de lâcher une phrase particulièrement forte :

« Pour moi, c’est un choix intelligent de la direction. »

Un avertissement déjà lancé à Lorenzi

Mais Medhi Benatia ne s’est pas arrêté là. L’ancien dirigeant olympien a aussi adressé une sorte de conseil à son probable successeur concernant le contexte marseillais, réputé particulièrement explosif.

« Je lui souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de patience, parce qu’il en faut. »

Benatia espère surtout voir Lorenzi conserver la personnalité qu’il affichait à Brest et ne pas se laisser emporter par l’environnement marseillais.

« J’espère qu’il restera droit dans ses bottes, comme il l’a fait en Bretagne, qu’il viendra avec son sang corse et qu’il ne fera pas de demi-mesure comme on aime faire ici, quand on se fait prendre par le contexte. »

Une phrase qui résume parfaitement la difficulté du poste à Marseille.

Benatia : "Lorenzi ? Aucune idée ! J’ai entendu des choses. Si c’est lui, je serai très content pour lui et le club. Pour moi, c’est quelqu’un qui s’est fait dans un club où les moyens sont réduits, c’est plus compliqué. Il a montré de très belles choses. Tout à l’heure, on… — OManiaque (@OManiaque) May 18, 2026

Lorenzi de plus en plus proche de l’officialisation

Même si rien n’a encore été officialisé par l’OM, les déclarations de Medhi Benatia confirment clairement que le nom de Grégory Lorenzi circule très sérieusement en interne.

Le dirigeant brestois semble désormais tenir la corde pour prendre les commandes du projet sportif marseillais après plusieurs saisons remarquées du côté de Brest.

Et visiblement, il a déjà reçu la bénédiction publique de Medhi Benatia.