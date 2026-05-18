ASSE : Montanier annonce la couleur avant le barrage contre Nice

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L’AS Saint-Étienne connaît désormais son adversaire pour le barrage d’accession à la Ligue 1 : l’OGC Nice. Une affiche qui fait déjà énormément parler, notamment à cause de la dynamique compliquée des Aiglons. Mais du côté stéphanois, Philippe Montanier refuse catégoriquement de tomber dans l’euphorie.

Montanier refuse de sous-estimer Nice

Après la qualification arrachée face à Rodez, certains supporters stéphanois ont rapidement vu d’un bon œil l’annonce de Nice comme futur adversaire des Verts, notamment en raison des difficultés traversées récemment par le club azuréen.

Mais Philippe Montanier a immédiatement calmé les débats au micro de Ligue 1+.

« On l’a dit après la qualification contre Rodez : quel que soit l’adversaire, ce sera difficile pour nous », a rappelé le technicien stéphanois.

L’entraîneur de l’ASSE insiste surtout sur le niveau intrinsèque de cette équipe niçoise, loin d’être un adversaire abordable malgré les turbulences actuelles.

« Il ne faut pas oublier que c’est une équipe qui jouait les qualifications de la Ligue des champions en début de saison. »

Les Verts ne veulent pas tomber dans le piège

Pour Montanier, le contexte actuel autour de Nice ne doit absolument pas influencer la préparation stéphanoise. L’ancien coach du TFC estime même que cette double confrontation sera totalement différente des dernières rencontres disputées par les Aiglons.

« Le match de ce soir est un match, mais celui qu’on jouera en aller-retour sera totalement différent. »

Le coach des Verts sait surtout que Nice possède encore énormément de qualités individuelles capables de faire basculer ce type de barrage.

« On sait qu’il y a des joueurs de grande qualité. »

Une manière claire de rappeler à son groupe qu’il ne faudra surtout pas compter sur les difficultés niçoises pour espérer retrouver la Ligue 1.

Montanier recentre immédiatement son groupe

Après l’énorme soulagement provoqué par la qualification contre Rodez, Philippe Montanier cherche déjà à remettre son équipe dans le bon état d’esprit.

Le technicien stéphanois veut que son groupe se concentre avant tout sur ses propres forces plutôt que sur les éventuelles faiblesses de l’adversaire.

« Il ne faut pas regarder les faiblesses de l’adversaire mais plutôt nos propres forces. »

Un discours logique après une saison où l’ASSE a souvent alterné entre très bonnes performances et passages beaucoup plus compliqués.

👊 Peuple supporter de l'@ASSEofficiel, vous croyez à la montée en @Ligue1 ?



Philippe Montanier, le coach, réagit ! pic.twitter.com/0QKBoFaoMM — L1+ (@ligue1plus) May 17, 2026

L’ASSE va devoir gérer un calendrier particulier

Avec la finale de Coupe de France disputée par Nice, le calendrier de ce barrage devient également très particulier. Mais là encore, Montanier refuse d’y voir une excuse ou un problème.

« On n’a pas le choix, on va s’adapter. »

L’entraîneur stéphanois rappelle même que son groupe était prêt à jouer beaucoup plus rapidement si nécessaire.

« S’il avait fallu jouer immédiatement, on l’aurait fait sans problème. »

Malgré tout, l’ASSE bénéficie désormais de plusieurs jours supplémentaires pour récupérer et préparer cette double confrontation décisive.

Saint-Étienne déjà tourné vers le grand rendez-vous

Philippe Montanier l’assure : toute l’attention stéphanoise est désormais tournée vers ce barrage contre Nice.

« L’important, c’est d’être encore là aujourd’hui. »

Une phrase simple mais forte qui résume parfaitement l’état d’esprit des Verts avant le rendez-vous le plus important de leur saison.

À Saint-Étienne, l’objectif est désormais clair : ne pas se laisser emporter par l’euphorie et arriver prêt pour un combat qui s’annonce extrêmement intense face aux Aiglons.