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FRANCE

OM Mercato : Marseille prêt à récupérer une ancienne obsession du RC Lens ?

Par William Tertrin - 18 Mai 2026, 08:00
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Alors que l’OM prépare un vaste chantier pour le mercato estival, le club phocéen aurait coché le nom d’Eduard Spertsyan… déjà suivi de près par le passé au RC Lens.

À l’OM, l’été s’annonce mouvementé. Entre les possibles départs et la volonté de reconstruire un effectif capable de retrouver durablement les sommets, la direction olympienne multiplie les pistes offensives. Parmi elles, un nom revient avec insistance ces dernières heures : celui d’Eduard Spertsyan, comme révélé par le compte Arménie Football.

Le milieu offensif arménien de Krasnodar sort tout simplement de la meilleure saison de sa carrière. Avec 13 buts et 16 passes dé cette saison, le joueur de 25 ans confirme enfin tout le potentiel aperçu depuis plusieurs saisons. Technique, mobile, capable d’évoluer entre les lignes mais aussi de faire basculer un match sur coup de pied arrêté, Spertsyan possède un profil particulièrement recherché sur le marché européen.

Dans l’esprit des dirigeants marseillais, son arrivée s’inscrirait dans une logique claire : injecter davantage de créativité et de percussion dans l’entrejeu offensif. Le profil du capitaine de Krasnodar correspond à cette volonté de bâtir une équipe plus technique et capable de produire du jeu, notamment dans les matches où l’OM souffre face aux blocs regroupés.

Le RC Lens déjà intéressé par le passé

Mais le dossier est loin d’être simple. Plusieurs clubs européens surveillent également l’international arménien, dont la cote ne cesse de grimper. Déjà à l’été 2024, son nom circulait avec insistance en Ligue 1 du côté du RC Lens. Les Sang et Or avaient même transmis une offre concrète à Krasnodar, finalement repoussée par le club russe.

L’intérêt lensois était particulièrement poussé par Joseph Oughourlian, propriétaire du club artésien et lui-même d’origine arménienne. À l’époque, Lens voyait en Spertsyan un potentiel leader offensif pour franchir un cap après le départ de plusieurs cadres.

Le dossier avait toutefois rapidement pris une autre dimension financière. Krasnodar réclamait déjà un montant important pour son joyau offensif, estimé autour de 20 millions d’euros, tandis que d’autres formations européennes comme le FC Barcelone, Gérone ou encore Naples étaient également citées parmi les prétendants.

Le prix de Spertsyan risque de grimper

Aujourd’hui, avec une saison encore plus aboutie et des statistiques impressionnantes, le prix d’Eduard Spertsyan pourrait grimper davantage. Un élément qui obligera l’OM à se montrer convaincant, aussi bien sportivement que financièrement, pour espérer attirer l’un des joueurs les plus talentueux du football arménien actuel.

À Marseille, le chantier ne fait que commencer. Mais une chose est sûre : si l’OM veut vraiment passer à l’action sur Spertsyan, il faudra agir vite. Pas si facile alors que le club prépare une grosse cure d’austérité.

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