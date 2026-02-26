Mercato : le FC Barcelone déboule sur une piste du RC Lens… traquée aussi par le PSG

Très intéressé par Eduard Spertsyan lors du mercato d’été 2024, le RC Lens n’a finalement pas réussi à boucler le dossier. Le PSG s’était également penché sur l’Arménien, et c’est le FC Barcelone qui vient d’être cité plus récemment.
À l’été 2024, le RC Lens a tenté de frapper un gros coup avec Eduard Spertsyan, milieu offensif arménien de Krasnodar. Selon Foot Mercato à l’époque, le club artésien avait même fait une offre au club russe pour tenter de faire avancer les choses, mais celle-ci n’a pas été à la hauteur des espérances (environ 7 millions d’euros). Le deal n’a finalement pas abouti, et le joueur de 25 ans avait vidé son sac quelques mois plus tard.
« En tout cas. J’étais prêt à aller voir Lens aussi. Mais, pour être honnête, leur offre en termes d’argent était… Ils ont proposé à Krasnodar moins pour moi que ce que l’Ajax avait proposé l’année précédente. Comment puis-je aller au club avec une telle offre et demander à être libéré s’ils donnent moins pour moi qu’il y a un an, alors qu’en un an je suis probablement devenu plus fort ? Je ne peux pas exiger un transfert et dire que je veux partir. Je ne mentionnerai même pas les conditions personnelles », a expliqué Spertsyan, visiblement très remonté.
Le FC Barcelone a contacté Spertsyan
Il faut dire qu’à cette période, Lens entamait sa cure d’austérité et n’avait pas énormément de moyens pour faire de gros transferts. Quoiqu’il en soit, Spertsyan est toujours à Krasnodar, et est toujours aussi influent avec 9 buts et 13 passes décisives cette saison. De quoi aiguiser l’appétit… du FC Barcelone. En effet, comme relayé par le compte X @ArmenieFootball, « les représentants du club catalans l’ont personnellement contacté. Le joueur a longtemps été en appel avec la légende Patrick Kluivert. En cas d’offre qui convient à Krasnodar, Spertsyan ne refuserait pas un club prestigieux comme le FC Barcelone. C’est le joueur qui a lui même confirmé cette information lors de son passage sur la chaîne YouTube de Fedor Smolov, Smol Talk ».
Valorisé à 25 millions d’euros sur Transfermarkt, Spertsyan est sous contrat jusqu’en 2029, et pourrait donc bientôt débarquer dans un club du top 5 européen pour se montrer encore un peu plus. Pour rappel, le PSG de Luis Enrique avait lui aussi été cité parmi les prétendants il y a plusieurs mois.
