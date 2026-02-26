Mercato : le FC Barcelone déboule sur une piste du RC Lens… traquée aussi par le PSG

Très intéressé par Eduard Spertsyan lors du mercato d’été 2024, le RC Lens n’a finalement pas réussi à boucler le dossier. Le PSG s’était également penché sur l’Arménien, et c’est le FC Barcelone qui vient d’être cité plus récemment.

À l’été 2024, le RC Lens a tenté de frapper un gros coup avec Eduard Spertsyan, milieu offensif arménien de Krasnodar. Selon Foot Mercato à l’époque, le club artésien avait même fait une offre au club russe pour tenter de faire avancer les choses, mais celle-ci n’a pas été à la hauteur des espérances (environ 7 millions d’euros). Le deal n’a finalement pas abouti, et le joueur de 25 ans avait vidé son sac quelques mois plus tard.

« En tout cas. J’étais prêt à aller voir Lens aussi. Mais, pour être honnête, leur offre en termes d’argent était… Ils ont proposé à Krasnodar moins pour moi que ce que l’Ajax avait proposé l’année précédente. Comment puis-je aller au club avec une telle offre et demander à être libéré s’ils donnent moins pour moi qu’il y a un an, alors qu’en un an je suis probablement devenu plus fort ? Je ne peux pas exiger un transfert et dire que je veux partir. Je ne mentionnerai même pas les conditions personnelles », a expliqué Spertsyan, visiblement très remonté.

Il faut dire qu’à cette période, Lens entamait sa cure d’austérité et n’avait pas énormément de moyens pour faire de gros transferts. Quoiqu’il en soit, Spertsyan est toujours à Krasnodar, et est toujours aussi influent avec 9 buts et 13 passes décisives cette saison. De quoi aiguiser l’appétit… du FC Barcelone. En effet, comme relayé par le compte X @ArmenieFootball, « les représentants du club catalans l’ont personnellement contacté. Le joueur a longtemps été en appel avec la légende Patrick Kluivert. En cas d’offre qui convient à Krasnodar, Spertsyan ne refuserait pas un club prestigieux comme le FC Barcelone. C’est le joueur qui a lui même confirmé cette information lors de son passage sur la chaîne YouTube de Fedor Smolov, Smol Talk ».

Valorisé à 25 millions d’euros sur Transfermarkt, Spertsyan est sous contrat jusqu’en 2029, et pourrait donc bientôt débarquer dans un club du top 5 européen pour se montrer encore un peu plus. Pour rappel, le PSG de Luis Enrique avait lui aussi été cité parmi les prétendants il y a plusieurs mois.