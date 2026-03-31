RC Lens – PSG : nouveau rebondissement, le match finalement maintenu le 11 avril ?

Le report du match entre le RC Lens et le PSG vient de connaître un nouveau rebondissement.

La polémique enfle toujours autant autour du report du choc entre le RC Lens et le PSG. Après la décision controversée de la Ligue de football professionnel (LFP) de décaler la rencontre au 13 mai, ce sont désormais les supporters lensois qui passent à l’offensive.

Une fronde des supporters pour défendre « l’équité sportive »

Comme le rapporte Le Parisien, dans une lettre adressée ce mardi au Comité National Olympique et Sportif Français, une trentaine d’associations de supporters du club artésien demandent l’ouverture d’une procédure de conciliation. Leur objectif est clair : obtenir l’annulation du report du match Lens–PSG, initialement prévu le 11 avril.

Les signataires dénoncent une décision « imposée » au club nordiste, qui n’avait pas donné son accord. Selon eux, ce choix crée un « préjudice direct à l’équité sportive », dans une fin de saison où chaque point peut être décisif dans la course au titre.

Une décision contestée sur le plan réglementaire

Pour justifier ce report, la LFP s’appuie sur la nécessité d’aider les clubs français engagés en compétitions européennes. Le PSG doit notamment disputer un quart de finale de Ligue des champions de l’UEFA face à Liverpool.

Cette stratégie vise aussi à préserver la 5e place de la France à l’indice UEFA, argument assez farfelu de la Ligue, cruciale pour le nombre de clubs qualifiés en Ligue des champions

Mais les supporters lensois rejettent cet argument, estimant qu’une stratégie sportive ou politique ne constitue pas une « circonstance exceptionnelle », que la présence de clubs français en quarts de finale européens est prévisible et que l’utilisation de l’article réglementaire permettant de modifier le calendrier est donc injustifiée.

Un enjeu majeur dans la course au titre

La contestation prend une dimension particulière dans le contexte sportif actuel. Le RC Lens réalise une saison remarquable et se trouve au coude-à-coude avec le PSG en tête de la Ligue 1.

Dans ces conditions, le report du match pourrait influencer beaucoup de choses, à commencer évidemment par l’issue du championnat, où le titre serait déjà probablement joué d’ici le 13 mai.

Déjà, le club lensois avait exprimé son opposition, dénonçant une Ligue 1 devenue une « variable d’ajustement » des ambitions européennes.

Une fracture entre logique européenne et championnat domestique

Ces derniers jours, le brûlant débat de privilégier la performance des clubs en Europe au détriment de l’équité du championnat a fait beaucoup de bruit, et pour les supporters lensois, la réponse est évidemment non. Ils dénoncent une décision qui « fausse purement et simplement la Ligue 1 », en allégeant le calendrier du PSG en pleine saison.

Une affaire loin d’être terminée

Contrairement au club, qui avait choisi de ne pas saisir le CNOSF pour éviter une procédure longue et incertaine, les supporters ont décidé de prendre le relais. Le CNOSF pourrait désormais jouer un rôle de médiateur dans ce conflit. Même si ses avis ne sont pas toujours contraignants, ils peuvent peser fortement sur les décisions sportives. Mais est-ce que cette action peut vraiment aboutir ? Pas sûr…

En attendant, le RC Lens a transformé ce report de la honte en une belle action. À la place du choc face au PSG initialement prévu le 11 avril, le club lensois a annoncé l’organisation d’un match amical contre le FC Rouen à Bollaert, qui permettra aux joueurs de conserver le rythme de compétition tout en offrant aux supporters une affiche accessible.

Au-delà de l’aspect sportif, ce match s’inscrit dans une démarche solidaire : le club soutient Reporters sans frontières et se mobilise pour la libération du journaliste Christophe Gleizes. Une partie des recettes sera reversée à cette cause. Les places sont proposées à un tarif unique abordable afin de favoriser la présence du public.