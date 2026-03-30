RC Lens : faut-il une action coup de poing des Sang et Or face au PSG ?

Après la nouvelle du report du choc entre le RC Lens et le PSG, plusieurs voix se sont élevées pour que le club conteste cette décision de manière spectaculaire. Envoyer les jeunes, ou encore jouer à huis clos ont été des propositions évoquées sur les réseaux. Mais une action coup de poing est-elle vraiment nécessaire ? C’est notre débat.

« J’attends beaucoup des tribunes »

« Pour moi, la seule façon de répondre à cette décision honteuse passera par les supporters. Je ne pense pas que le club doive envoyer les jeunes, jouer à huis clos, ou même boycotter la rencontre car cela pourrait coûter cher. Par contre, j’attends beaucoup des tribunes. Les ultras ont déjà brandi plusieurs banderoles pour dénoncer ce qu’il se passe dans le football français ces dernières années, c’est monnaie courante.

Il faudra rester dans cette lignée, mais en augmentant considérablement le curseur, se lâcher complètement dans les messages qui doivent être passés. Dans la mesure du raisonnable évidemment, mais assez fort pour que les personnes concernées par ce report comprennent ce qu’elles ont engendré. Au-delà de ça, même si ce match s’annonce très compliqué sur le terrain, il faut que Bollaert soit un véritable enfer pour les Parisiens. Peut-être pas comme dans un derby, mais la plus belle des récompenses et des justices pour Lens serait de repartir avec les 3 points, et ce même si le titre est déjà joué. Car la symbolique est aussi et surtout ailleurs ».

William TERTRIN

« Un boycott pur et simple ! »

« Cela fait des années que les pro et anti-Qatar s’affrontent au sein du football français. Mais les faits sont là : un club incapable de se qualifier dix années de suite pour la C1 et qui n’avait que deux titres de champion en quarante ans truste désormais tous les trophées. La France n’a pas progressé d’une place à l’indice UEFA (5e) mais ses droits TV se sont effondrés. Et, cerise sur le gâteau amer, tout le monde à l’étranger a bien compris désormais que Nasser al-Khelaïfi faisait ce qu’il voulait à la Ligue. A l’heure où la Premier League s’apprête à sanctionner très durement Manchester City pour son dopage financier (on parle d’une relégation), on a bien compris que la LFP ne bougera pas le petit doigt à l’encontre du PSG. Si réaction il doit y avoir, cela doit venir des clubs eux-mêmes.

En ce sens, cela fait des années que je dis qu’il faudrait boycotter les matches du PSG. L’image renvoyée par ces matches non-disputés serait catastrophique pour le football français comme son diffuseur et obligerait les décideurs à réagir. La corruption qatarie a gangréné la Ligue 1, tout le monde le sait mais personne ne fait rien. Nasser al-Khelaïfi est poursuivi dans treize affaires différentes, mais cela n’alerte pas les politiques, très souvent invités dans la corbeille du Parc (ceci expliquant cela)… Pour toutes ces raisons, j’adorerais que les Lensois entrent sur le terrain de Bollaert lors du match contre le PSG et en ressortent aussi sec. Ce serait, à mon sens, la meilleure des réponses à l’injustice qu’ils viennent de vivre ! »

Raphaël NOUET