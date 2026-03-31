Si le report entre le RC Lens et le PSG a fait beaucoup parler chez les seniors, les Espoirs se sont affrontés ce lundi. Victoire des Sang et Or (2-0).

Le contexte était tendu, presque électrique. Après plusieurs débats autour du report du match entre le RC Lens et le PSG, ce sont finalement les Espoirs des deux clubs qui se sont affrontés ce lundi. Et la réponse lensoise a été nette : victoire 2-0.

Une réponse directe sur le terrain

Dans une rencontre disputée, les Sang et Or ont su imposer leur rythme et leur intensité. Résultat : un succès logique face à des Parisiens pourtant armés de plusieurs jeunes prometteurs. Le journaliste Ilyes Peeters résume parfaitement la physionomie du match : « Très belle équipe lensoise qui a étouffé les Parisiens, malgré l’entrée d’Ilyes Housni en seconde période. » Côté PSG, plusieurs éléments étaient bien présents au coup d’envoi : Jangeal, Khafi, Nsoki ou encore Abo El Nay. Dans les buts, on retrouvait Renato Marin.

Le RC Lens marque les esprits

Malgré cela, les jeunes du PSG ont souffert face à l’intensité nordiste, d’autant plus que certains joueurs manquaient à l’appel, comme K. Ayari ou Assab. Au-delà du score, c’est surtout la manière qui interpelle. Le RC Lens a dominé, pressé, étouffé son adversaire… comme un symbole après les discussions autour du report. Une victoire qui vaut plus que trois points chez les jeunes : un message envoyé, clairement. Dans ce duel à distance entre deux clubs ambitieux, Lens a frappé fort… et le PSG a été contraint de répondre sur le terrain. On a déjà hâte d’être au 13 mai à Bollaert…

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League