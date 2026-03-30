L’OL vient d’annoncer que Getafe avait levé l’option d’achat de son très décevant attaquant uruguayen Martin Satriano pour un montant de 6 M€.

Juste après avoir annoncé que Malick Fofana avait subi une légère intervention chirurgicale qui allait retarder son retour au sommet, l’Olympique Lyonnais a compensé avec une bonne nouvelle : la vente de Martin Satriano. L’attaquant uruguayen de 25 ans a été vendu à Getafe, qui a levé son option d’achat après seulement deux mois et demi de prêt (et trois buts en dix matches de Liga, dont un superbe au Bernabeu contre le Real Madrid). Dans l’histoire, les Gones récupèrent 6 M€, plus 200.000€ de bonus.

L’OL n’a pas perdu d’argent avec lui, un exploit !

Mine de rien, c’est une sacrée performance qu’ont réussi les dirigeants lyonnais ! Car Martin Satriano a été un sacré flop chez les Gones pendant son court passage. Envoyé le 1er septembre à l’OL par le RC Lens dans le cadre d’un prêt payant de 1 M€, Satriano a été définitivement transféré chez les Gones le 16 janvier pour 5 M€, juste avant de partir en Espagne. L’Olympique Lyonnais aura donc déboursé 6 M€ et récupère la même somme. Il pourrait même gagner 200.000€ dans l’histoire si l’attaquant atteint les bonus fixés dans le cadre de son transfert. Le RC Lens a lui aussi été gagnant dans l’opération Satriano puisqu’il a déboursé au total 5,7 M€ (prêt de 1 M€ puis transfert de 4,7 M€) pour en récupérer 6. Mais à l’arrivée, l’OL l’a vendu plus cher alors que le joueur n’a brillé ni à Lens, ni à Lyon…

Dans son communiqué, l’OL écrit à propos de Martin Satriano : « Arrivé à l’OL à l’été 2025, Martin Satriano avait disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot lyonnais, inscrivant 3 buts, dont un doublé face au FC Nantes lors du match anniversaire des 75 ans du club. L’Olympique Lyonnais tient à saluer l’engagement de Martin Satriano durant son passage au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière en Espagne ».

Transfert définitif de Martín Satriano à Getafe 🔴🔵



Le club espagnol a levé l’option d’achat prévue dans le cadre du prêt de l’attaquant uruguayen 🤝



Nous souhaitons beaucoup de réussite à Martín pour la suite 👋



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Le calendrier de fin de saison de l’OL

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)