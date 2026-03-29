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Un ex de l’ASSE snobe le FC Nantes, le PSG ainsi que le RC Lens et toise l’OL

Par Raphaël Nouet - 29 Mar 2026, 13:20
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Stéphane Pédron lors d'un derby disputé avec l'ASSE, en 1999.
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Fan de l’ASSE, où il a joué, Stéphane Pédron estime qu’il n’y a pas mieux que Geoffroy-Guichard, lui qui a joué au RC Lens et au PSG. Il éprouve une grande fierté à avoir marqué contre l’OL.

Stéphane Pédron n’a joué que deux ans à l’AS Saint-Etienne, en 1999 et 2001, mais dans l’interview qu’il vient d’accorder au Progrès, on devine qu’il serait resté beaucoup plus longtemps sans l’affaire des faux passeports qui a renvoyé le club en L2. L’ex-milieu gauche à la frappe surpuissante explique qu’il adore les Verts depuis toujours, bien qu’il soit né près de Nantes, et que rien ne vaut l’ambiance de Geoffroy-Guichard, alors qu’il a aussi joué au RC Lens (2001-03) ainsi qu’au PSG (2003), à une époque où il y avait des supporters au Parc des Princes. Rien ne vaut non plus un but dans le derby…

« Ça a été répété mille fois mais quelle ambiance à Geoffroy-Guichard… »

« J’ai baigné dans les Verts tout gamin. J’avais 5 ans en 76. Je suis tombé dedans petit grâce à mon père. Malgré ma proximité avec Nantes, j’étais amoureux de l’ASSE. T’imagines, le jour où j’ai signé, c’était extraordinaire. Je suis très fier d’avoir joué pour Sainté même si ça n’a pas duré assez longtemps à cause de l’affaire des faux passeports et de la descente. Je suis allé avec plaisir à Lens mais je suis parti le cœur gros. »

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« Mon truc, ça a toujours été mon pied gauche et ma frappe, forte et précise. C’est inné. Mon fils a la même mais du pied… droit. J’en mets deux dans mes deux derbys joués à domicile dont une en pleine « lulu » à Coupet. Après mon but pour mon premier match à Monaco, ça m’a permis d’être vite adopté (rires). Ça a été répété mille fois mais quelle ambiance à Geoffroy-Guichard… Je n’ai jamais remporté le derby mais marquer dans ce stade, quel pied ! »

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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