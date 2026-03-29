À LA UNE DU 29 MAR 2026
[09:34]OM Mercato : un joueur du Real Madrid à nouveau dans les radars ?
[09:11]ASSE : triple désillusion mais un horizon vert pour Lucas Stassin
[08:39]Le Real Madrid rassuré pour Vinicius, le FC Barcelone tient sa première recrue
[08:20]Stade Rennais : un ex Rouge et Noir davantage bluffé par Dembélé que par Messi
[08:03]RC Lens : Matthieu Udol victime d’une mauvaise blague en lien avec les Bleus
[07:41]FC Nantes : 6 joueurs ont tapé dans l’œil d’Halilhodzic
[07:15]PSG : même chez les Bleus, Dembélé a pris le pouvoir à Mbappé
[06:56]OM : McCourt a 2 pistes pour l’après-Benatia, les supporters vont halluciner
[06:00]ASSE : Montanier ne pouvait pas rêver mieux que les Verts
[05:00]OM : la petite phrase de McCourt sur Longoria qui en dit long sur leur relation
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : 6 joueurs ont tapé dans l’œil d’Halilhodzic

Par Raphaël Nouet - 29 Mar 2026, 07:41
💬 Commenter
Vahid Halilhodzic en conférence de presse après la défaite du FC Nantes contre Strasbourg.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, a assisté au match de la réserve contre le SCO d’Angers (1-0), où cinq pros étaient alignés. Mais c’est un petit jeune qui s’est mis en valeur…

En cette trêve internationale, Vahid Halilhodzic ne chôme pas. Rappelé au chevet du FC Nantes le 10 mars, l’ancien attaquant a perdu son premier match, contre Strasbourg (2-3), faisant un pas de plus vers la relégation. Aussi, il n’était pas question pour lui de ne rien faire pendant ces quinze jours sans rencontre officielle. Il a donc décidé d’assister au mini-derby de la réserve sur la pelouse du SCO d’Angers hier soir. Les jeunes Canaris se sont imposés 1-0.

Camara a marqué avec la réserve, Doucouré expulsé

Halilhodzic a pu voir plusieurs de ses joueurs à l’œuvre puisqu’ils étaient cinq à démarrer la rencontre : Patrik Carlgren dans les buts, Frédéric Guilbert au poste de latéral droit, Abakar Sylla et Sekou Doucouré en défense ainsi que Louis Leroux au milieu de terrain. Les quatre premiers ont bien fait leur travail puisque le FCN n’a pas encaissé de but, même si Doucouré a été expulsé à la 81e pour un deuxième avertissement. Leroux, lui, s’est mis en valeur à deux reprises par des actions dangereuses. Mais c’est surtout le jeune Amady Camara, auteur de l’unique but, qui a brillé lors de cette partie. Apparu dix fois cette saison chez les pros, pour seulement deux titularisations, aura-t-il marqué des points auprès d’Halilhodzic ?

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

En tout cas, l’entraîneur de la réserve, Stéphane Ziani, s’est félicité que le Bosniaque ait assisté à la rencontre : « La présence de Vahid ? Lors de son précédent passage au club, il était déjà venu voir les jeunes en Gambardella. C’est une bonne chose. Il porte une attention toute particulière aux joueurs de son groupe tout en ayant un regard sur les plus jeunes. C’est stimulant ! ».

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)
19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot