L’entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, a assisté au match de la réserve contre le SCO d’Angers (1-0), où cinq pros étaient alignés. Mais c’est un petit jeune qui s’est mis en valeur…

En cette trêve internationale, Vahid Halilhodzic ne chôme pas. Rappelé au chevet du FC Nantes le 10 mars, l’ancien attaquant a perdu son premier match, contre Strasbourg (2-3), faisant un pas de plus vers la relégation. Aussi, il n’était pas question pour lui de ne rien faire pendant ces quinze jours sans rencontre officielle. Il a donc décidé d’assister au mini-derby de la réserve sur la pelouse du SCO d’Angers hier soir. Les jeunes Canaris se sont imposés 1-0.

Camara a marqué avec la réserve, Doucouré expulsé

Halilhodzic a pu voir plusieurs de ses joueurs à l’œuvre puisqu’ils étaient cinq à démarrer la rencontre : Patrik Carlgren dans les buts, Frédéric Guilbert au poste de latéral droit, Abakar Sylla et Sekou Doucouré en défense ainsi que Louis Leroux au milieu de terrain. Les quatre premiers ont bien fait leur travail puisque le FCN n’a pas encaissé de but, même si Doucouré a été expulsé à la 81e pour un deuxième avertissement. Leroux, lui, s’est mis en valeur à deux reprises par des actions dangereuses. Mais c’est surtout le jeune Amady Camara, auteur de l’unique but, qui a brillé lors de cette partie. Apparu dix fois cette saison chez les pros, pour seulement deux titularisations, aura-t-il marqué des points auprès d’Halilhodzic ?

En tout cas, l’entraîneur de la réserve, Stéphane Ziani, s’est félicité que le Bosniaque ait assisté à la rencontre : « La présence de Vahid ? Lors de son précédent passage au club, il était déjà venu voir les jeunes en Gambardella. C’est une bonne chose. Il porte une attention toute particulière aux joueurs de son groupe tout en ayant un regard sur les plus jeunes. C’est stimulant ! ».

👨‍🏫 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 #FCN



Le programme du week-end pour l'académie 🗞️ — FC Nantes (@FCNantes) March 28, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2