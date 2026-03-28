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FRANCE

FC Nantes : un ex-Canari balance sur l’ambiance dans le vestiaire

Par Raphaël Nouet - 28 Mar 2026, 18:29
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Florent Mollet à son arrivée à la Beaujoire la saison dernière.
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Passé par le FC Nantes entre janvier 2023 et 2025, Florent Mollet a comparé l’ambiance du vestiaire canari à celui de son ancien club, Montpellier.

Au Lausanne-Sport depuis octobre dernier, après trois mois de chômage suite à l’expiration de son contrat au FC Nantes, Florent Mollet a accordé une interview au média suisse Blick. Dedans, il est question de l’ambiance qui régnait à Montpellier, où il resté entre 2018 et 2022. Même s’il ne cite jamais le FC Nantes, le milieu de 34 ans fait des comparaisons entre ce qu’il a vécu dans l’Hérault et dans ses autres aventures en France. Sachant qu’il n’y a eu que Metz, au début de sa carrière, en dehors du MHSC et du FCN, on comprend que Mollet parle du vestiaire canari quand il évoque le côté individualiste de certains…

« Ce qui est dur parfois en France, c’est que ton vestiaire est plus individualiste »

« A Montpellier, on pouvait se parler franchement sur le terrain, mais c’était pour aider l’équipe. Et on pouvait aller manger ensemble une heure après, il n’y avait aucun problème. Mais ce n’est pas comme ça partout en France. Il faut un respect de l’institution, du club. Et à Montpellier, on l’avait ! Avoir du caractère sur le terrain, ça n’empêche pas de respecter les gens. En France, malheureusement, parfois, on n’accepte pas trop ces joueurs-là. Mais il faut que les mentalités évoluent. On ne peut pas avoir que des gentils dans une équipe. Sur le terrain, on donnait tout, chacun pour l’autre. Et c’est ce qui fait qu’on a fait de très belles saisons. Ce qui est dur parfois en France, c’est que ton vestiaire est plus individualiste. Les joueurs veulent faire la meilleure saison possible pour se démarquer, quitte à enfoncer le gars d’à côté. A Montpellier, ce n’était pas comme ça. On y revient: mieux vaut avoir du caractère, tant que c’est pour l’équipe, que le contraire. »

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Un vestiaire individualiste, un niveau qui baisse saison après saison et voilà comment le FC Nantes se retrouve dans la situation qui est la sienne aujourd’hui. Le précipice se rapproche journée après journée…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)
19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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