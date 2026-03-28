FC Nantes : nouvelle étape décisive dans le dossier Emiliano Sala

Des années après la mort d’Emiliano Sala, qui s’apprêtait à quitter le FC Nantes pour rejoindre Cardiff City, une nouvelle décision doit être rendue.

Plus de sept ans après le drame qui a coûté la vie à l’attaquant argentin Emiliano Sala, le tribunal de commerce de Nantes doit rendre, ce lundi 30 mars, sa décision dans le litige financier opposant le FC Nantes à Cardiff City, comme dévoilé par Le Figaro via l’AFP.

Le 21 janvier 2019, Emiliano Sala, âgé de 28 ans, disparaissait dans un accident d’avion au-dessus de la Manche alors qu’il rejoignait Cardiff City, où il venait d’être transféré depuis le FC Nantes pour environ 17 millions d’euros. Le vol, organisé en privé, s’est écrasé au nord-ouest de l’île d’Aurigny, entraînant la mort du joueur et de son pilote.

Une bataille judiciaire lancée en 2023

En 2023, Cardiff City a saisi le tribunal de commerce de Nantes pour réclamer réparation au titre des pertes de revenus et autres préjudices qu’il impute au FC Nantes, estimant que le club français, via l’agent Willie McKay, aurait été impliqué dans l’organisation du vol fatal.

Selon Cardiff, la négligence de cet agent aurait contribué à ce que Sala prenne place à bord d’un appareil qui n’aurait pas dû voler dans ces conditions. Le club gallois a chiffré son préjudice à plus de 120 millions d’euros, intégrant notamment le manque à gagner sportif et financier lié à sa relégation de Premier League à l’issue de la saison 2018-2019.

Des arguments opposés par le FC Nantes

Face à ces accusations, les avocats du FC Nantes ont dénoncé un « acharnement judiciaire » et une tentative d’instrumentalisation du décès du joueur, estimant que rien ne justifiait d’engager la responsabilité du club.

Ils rappellent que seul l’organisateur du vol a été condamné au Royaume-Uni pour avoir engagé un pilote non qualifié et transporté un passager sans autorisation valide.

Dans le même temps, le FC Nantes demande un million d’euros à Cardiff City au titre du préjudice moral, retournant ainsi la requête adverse.

Une affaire marquée par plusieurs décisions antérieures

Ce contentieux s’inscrit dans une série de procédures entamées après la mort de Sala. En 2022, le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait jugé que le transfert était bien finalisé au moment de l’accident, validant ainsi l’obligation de Cardiff de payer le solde du transfert.

En 2023, une décision de la FIFA avait ordonné à Cardiff de régler au FC Nantes le solde du transfert, soit un peu plus de 11 millions d’euros.

Un verdict attendu qui pourrait faire jurisprudence

Alors que l’affaire a déjà marqué le monde du football par sa longévité et sa complexité, la décision du tribunal de commerce de Nantes ce lundi sera scrutée tant par les acteurs du sport que par les observateurs juridiques, car elle pourrait influencer la manière dont sont traitées les responsabilités extra-contractuelles dans le sport professionnel.