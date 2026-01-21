L’ancien Rennais Denis-Will Poha a révélé qu’il aurait dû prendre le même avion que le regretté Emiliano Sala (FC Nantes) pour s’engager avec Cardiff. Il s’en est fallu d’un coup de fil !

Ce mercredi 21 janvier 2026 marque le septième anniversaire de la mort d’Emiliano Sala dans un accident d’avion. L’attaquant argentin avait été transféré du FC Nantes à Cardiff. Il était revenu en France pour saluer ses anciens coéquipiers et le personnel des Canaris. Pour retourner au Pays de Galles, il a emprunté un avion privé qui s’est abîmé dans la Manche. Les conditions de cet accident font toujours l’objet d’un procès, un autre opposant les deux clubs pour savoir si Cardiff doit verser l’indemnité de transfert au FC Nantes. Loin de ces manœuvres assez glauques, on apprend via une interview au site Top Mercato qu’un autre joueur, à l’époque au Stade Rennais, a failli accompagner Sala dans son vol fatal !

« Si le coach du club de Premier League en question appelle avant 19 heures… »

Ce joueur, c’est Denis-Will Poha. Aujourd’hui âgé de 28 ans et sans club, le milieu de terrain révèle qu’à l’époque, il voulait quitter le Stade Rennais, où il a été formé, et qu’il avait eu une touche avec Cardiff. « Mon agent m’explique qu’un autre agent a un avion qui part de France le soir même à 19 heures avec un de ses joueurs qui doit signer là-bas. Si le coach du club de Premier League en question appelle avant 19 heures, je prends cet avion-là pour aller là-bas et commencer directement à m’entraîner. »

« Je me réveille le lendemain, mon agent m’appelle et me dit de prier et de remercier Dieu avant de faire quoi que ce soit, raconte le milieu de terrain français. Je le fais et je le rappelle. Il me dit d’aller sur Twitter. Je regarde, Emiliano Sala était décédé dans le crash de son avion et le club qui me voulait, c’était Cardiff… » Une histoire assez incroyable, qui a certainement dû marquer le jeune joueur qu’il était à l’époque !