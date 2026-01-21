Stade Rennais Mercato : accord total enfin trouvé pour la première recrue hivernale !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le Stade Rennais et Fenerbahçe auraient enfin trouvé un accord total pour le transfert de Sebastian Szymanski à Rennes.

Après de nombreux jours de négociations, Sebastian Szymanski va bien devenir un joueur du Stade Rennais cet hiver. Selon les informations de RMC Sport et de son journaliste, Fabrice Hawkins, Rennes et Fenerbahçe seraient parvenus à un accord total pour le transfert du milieu offensif de 26 ans. L’actuel sixième de Ligue 1 aurait ainsi résisté à la concurrence d’autres écuries susceptibles de faire capoter le dossier.

Un transfert de 10,5 M€

Le montant de l’opération s’élèverait à 10,5 millions d’euros. L’international polonais devrait signer un contrat de trois ans et demi en faveur du club breton, soit jusqu’en juin 2029. Sauf retournement de situation, Sebastian Szymanski devrait donc devenir la première recrue du Stade Rennais lors de ce mercato hivernal.

Cette saison, l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues avec le club turc pour 2 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée.