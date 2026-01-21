Stade Rennais Mercato : Kader Meïté a tranché entre Rennes et l’Arabie saoudite !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Malgré l’offre XXL d’Al-Hilal, Kader Meïté semble privilégier la poursuite de son aventure au Stade Rennais.

Le Stade Rennais se fait attaquer pour ces jeunes pépites lors de ce mercato hivernal. Dans le viseur de Chelsea, Jérémy Jacquet pourrait devenir la plus grosse vente de l’histoire du club breton, tandis que Kader Meïté serait ardemment courtisé par le club saoudien d’Al-Hilal.

Selon Foot Mercato, l’actuel leader de Saudi Pro League aurait soumis une offre de 40 millions d’euros au SRFC pour recruter le jeune attaquant français, en lui proposant un salaire très attractif. Une proposition qui ferait réfléchir le joueur de 18 ans.

Meïté veut rester à Rennes

Malgré cette offre saoudienne, Kader Meïté semble désireux de rester au Stade Rennais cet hiver, comme l’a indiqué le journaliste de Ouest-France, Guillaume Lainé, dans le dernier podcast Pleine Lucarne. Révélation de la première partie de saison rennaise (3 buts et 2 passes décisives en 16 matchs de Ligue 1), l’international U21 français pourrait ainsi terminer la saison en Bretagne, plutôt que de rejoindre l’Arabie saoudite dès l’âge de 18 ans.