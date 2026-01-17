Stade Rennais Mercato : l’Arabie saoudite lâche une offre XXL qui bouleverse Meïté

À 18 ans seulement, Kader Meïté cristallise toutes les attentes au Stade Rennais. L’offre démesurée d’Al-Hilal bouleverse l’hiver rouge et noir et pourrait tout changer pour la pépite du Roazhon Park.

Une proposition record : Al-Hilal s’emballe pour Meïté

Le sensationnel est au rendez-vous : Al-Hilal met 40 millions d’euros sur la table pour s’offrir la révélation rennaise, selon Foot Mercato. Jamais un club saoudien n’avait visé aussi haut pour un talent aussi jeune. Pourtant, Kader Meïté n’a pas encore gagné sa place de titulaire indiscutable à Rennes, mais ses 3 buts et 2 passes décisives en 15 matchs de Ligue 1 ont suffi à créer l’engouement. Passé en un an d’une valeur estimée à 600 000 € à une cote de 10 M€, le prodige de Créteil fait exploser les compteurs – et les convoitises.

Un talent précoce à un tournant décisif

Pour Rennes, la donne est complexe. Kader Meïté, sous contrat jusqu’en 2028, n’a joué que 31,5 % du temps de jeu possible cette saison. Au-delà des chiffres, l’impact symbolique d’un départ si tôt nourrit le débat : faut-il céder à une fortune venue d’Arabie saoudite, ou miser sur la progression d’un joueur promis à s’imposer durablement en Bretagne ?

Meïté réfléchit à l’offre saoudienne

L’ascension express de Meïté coïncide avec la belle dynamique du Stade Rennais, bien décidé à peser dans la course à l’Europe avec un collectif soudé. Mais face à une offre aussi colossale, le club est confronté à un dilemme rare : privilégier l’ambition sportive et la stabilité, ou accepter de voir partir l’une de ses plus précieuses promesses contre une somme inégalée ? De son côté, le joueur « hésite également sur l’orientation à donner à sa carrière encore très prometteuse. L’offre saoudienne le fait réfléchir« , ajoute FM.

Un mercato déterminant pour l’avenir de Meïté

Alors que la direction réfléchit à l’avenir du groupe, tout le mercato rennais s’articule désormais autour du cas Meïté. Jamais une décision aussi précoce n’aura autant pesé pour l’avenir du projet breton. Les prochaines semaines pourraient sceller non seulement la trajectoire de Kader Meïté, mais aussi le statut du Stade Rennais face à l’appétit des géants étrangers.