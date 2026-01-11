Stade Rennais Mercato : l’Arabie saoudite fonce sur le nouveau Ousmane Dembélé !

Le mercato hivernal s’annonce agité pour le Stade Rennais. Selon des informations rapportées sur X par le compte @hilalstuff, le club saoudien d’Al-Hilal aurait inscrit le jeune attaquant français Mohamed Kader Meité sur sa liste de cibles potentielles. Âgé de seulement 18 ans, ce talent issu du centre de formation rennais pourrait bien être au cœur d’une grosse bataille, alors que Rennes mise sur ses jeunes talents.

Meïté, un profil qui attire

Mohamed Kader Meité, né le 11 octobre 2007 à Créteil, est un pur produit de la formation française. Après des passages dans plusieurs clubs de la région parisienne comme le CA Paris 14, Paris Alésia, US Villejuif et US Montrouge, il rejoint le Stade Rennais en 2022 à l’âge de 15 ans. Depuis, son ascension est fulgurante : il signe son premier contrat professionnel en novembre 2024, le liant au club breton jusqu’en juin 2028. Mesurant 1,92 m, ce buteur droitier allie puissance physique, intelligence de placement et une excellente lecture du jeu aérien, le rendant dangereux dans la surface adverse.

Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : en 78 matchs (dont 72 comme titulaire) avec les équipes de jeunes et la réserve, il a inscrit 23 buts et délivré 3 passes décisives. International français en jeunes et courtisé par la sélection ivoirienne, Meité a fait ses débuts en Ligue 1 en 2025, marquant même lors d’un match contre l’AJ Auxerre et devenant le troisième plus jeune buteur de l’histoire de Rennes, derrière Eduardo Camavinga et Désiré Doué. De quoi également lui valoir des comparaisons avec Ousmane Dembélé, formé à Rennes et récent Ballon d’Or avec le PSG. Des performances qui n’ont pas échappé aux grands d’Europe : Chelsea, Manchester United, le PSG, l’AC Milan ont tous manifesté leur intérêt ces derniers mois .

Le Stade Rennais prêt à perdre son joyau ?

Du côté du Stade Rennais, cette rumeur tombe au moment où le club chercherait à prolonger sa jeune pépite pour deux saisons supplémentaires. Auteur de 3 buts cette saison, Meité représente l’avenir de l’attaque rennaise, aux côtés d’autres talents comme Jérémy Jacquet. Son départ potentiel vers Al-Hilal, club ambitieux de la Saudi Pro League, pourrait être un coup dur financièrement attractif – sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros – mais sportivement risqué. Rennes, qui a déjà vu partir des pépites par le passé, doit peser le pour et le contre : conserver un joyau pour le faire éclore ou capitaliser sur une offre juteuse d’un club comme Al-Hilal, connu pour ses investissements massifs ?

Cette intérêt saoudien a rapidement fait le buzz sur les réseaux, avec de nombreux fans d’Al-Hilal exprimant leur enthousiasme pour ce « nouveau Dembélé » ou un « Bafé Gomis miniature ». Pour Rennes, le mercato s’annonce décisif : perdre Meité pourrait obliger le club à recruter en urgence un remplaçant, alors que la saison bat son plein. Affaire à suivre de près, car si Al-Hilal passe à l’action, cela pourrait redessiner les plans du Stade Rennais pour les mois à venir.