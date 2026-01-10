À LA UNE DU 10 JAN 2026
Stade Rennais : un international ivoirien bientôt sous les ordres d’Habib Beye ?

Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 13:03
Kader Meïté (Stade Rennais)
À seulement 18 ans, l’attaquant du Stade Rennais Kader Meïté voit son nom commencer à circuler bien au-delà des frontières de la Ligue 1. 

Auteur de débuts plus que prometteurs avec le Stade Rennais, Kader Meïté est désormais dans le viseur de la sélection ivoirienne, comme l’a révélé L’Équipe. International français chez les jeunes, Meïté reste éligible pour la Côte d’Ivoire grâce à ses origines, un détail loin d’être anodin aux yeux des Éléphants, très attentifs à son évolution.

Séduite par son profil athlétique, sa puissance et son énorme marge de progression, la fédération ivoirienne suit de près le dossier. La trajectoire du jeune Rennais interpelle : exposition régulière en Ligue 1, confiance accordée par son staff et capacité à répondre présent dans des contextes exigeants. Autant d’éléments qui poussent la Côte d’Ivoire à envisager sérieusement l’avenir avec lui, dans une optique de renouvellement et de projection à moyen terme.

Meïté au coeur d’une bataille de sélections ?

Sur le terrain, Kader Meïté justifie pleinement cet engouement. En 15 apparitions en Ligue 1 cette saison, il a déjà inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. Utilisé aussi bien comme titulaire que comme joker de luxe, il a souvent fait parler sa puissance et son sens du placement, notamment lors de buts importants face à Nantes ou Lyon. Son jeu de tête, sa présence dans la surface et sa maturité dans les duels tranchent avec son jeune âge.

Du côté du Stade Rennais, on sait qu’on tient peut-être là l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Et sur le plan international, le choix à venir pourrait rapidement devenir stratégique. France ou Côte d’Ivoire, le dossier Meïté est lancé, et à 18 ans seulement, il est déjà au cœur d’un vrai bras de fer silencieux.

