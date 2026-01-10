La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si Yannick Ferreira Carrasco (32 ans) n’aurait rien contre un retour en Ligue 1, où le FC Nantes et le Stade Rennais en ont rêvé, son club d’Al Shabab lui met des bâtons dans les roues.

Le rêve aura été de courte durée. Évoqué du côté du FC Nantes et du Stade Rennais, Yannick Ferreira Carrasco semblait ouvert à l’idée d’un retour en Ligue 1. Mais le dossier vient de connaître un sérieux retournement de situation.

Al Shabab fermé à un départ de Carrasco

Selon Sacha Tavolieri, Al Shabab n’a aucune intention de faciliter un départ de l’ailier de 32 ans cet hiver. « Malgré l’intérêt de clubs étrangers, le club saoudien Al Shabab a décidé de conserver Yannick Ferrera Carrasco. Le club saoudien considère le Diable Rouge belge comme trop précieux, et la direction du club a clairement indiqué qu’elle ne souhaitait pas le vendre cet hiver », explique le journaliste belge. Un message limpide qui ferme clairement la porte à une opération hivernale abordable.

Un verrou saoudien… et une menace italienne

Si les pistes françaises semblent désormais compromises, tout n’est pas totalement figé pour Carrasco. D’après Fichajes, la Juventus Turin surveille de près la situation et pourrait tenter un coup pour rapatrier l’ailier en Europe. Un scénario qui change totalement la donne. Là où le FC Nantes et le Stade Rennais espéraient une ouverture via la volonté du joueur, la concurrence d’un cador italien, combinée à la fermeté d’Al Shabab, rend le dossier quasiment inaccessible. Dans ce contexte, à la fois sportif et financier, Carrasco semble s’éloigner de la Ligue 1. Un double coup de théâtre qui illustre, une fois de plus, la difficulté pour les clubs français de rivaliser sur certains profils d’expérience…