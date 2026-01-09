FC Nantes : Kantari va-t-il sauver les Canaris de la Ligue 2 ?

Ahmed Kantari est-il vraiment l’homme de la situation pour mener lopération maintien au FC Nantes ? La rédaction de But Football Club lance le débat.

« Kantari m’a plutôt épaté à Marseille »

« J’ai croisé Ahmed Kantari dans les couloirs du Vélodrome et je dois avouer qu’il m’a assez épaté. Depuis sa prise de fonctions, le technicien impose sa patte au FC Nantes et semble réussir là où plusieurs techniciens ont peiné ces dernières saisons. Sa rigueur quotidienne, son discours clair et sa capacité à structurer un groupe se traduisent progressivement sur le terrain. Contre l’OM (2-0), les Canaris ont montré une régularité inhabituelle, une organisation défensive solide et une intensité qui traduit un vrai travail collectif. Cette progression ne tient pas qu’au discours : les choix tactiques de Kantari paraissent cohérents et adaptés aux forces et aux faiblesses de son effectif, permettant au FC Nantes de rester compétitif malgré les absences et les contraintes.

À cela s’ajoute un mercato hivernal qui pourrait offrir des renforts ciblés pour consolider l’effectif – notamment en défense et au milieu – et qui pourrait transformer ces bonnes premières impressions en véritable dynamisme pour la seconde partie de saison. La vigilance reste toutefois de mise : le maintien en Ligue 1 est un chantier complexe et Kantari a encore beaucoup de pain sur la planche pour stabiliser un FC Nantes instable et éviter de se retrouver dans les difficultés récurrentes que connaissent les Canaris. »

Bastien AUBERT

« Il y a encore plus faible »

« Comme Bastien, je pense que la victoire à Marseille est encourageante, même si le FC Nantes n’est pas la première « petite équipe »à venir contrarier l’OM au Vélodrome cette saison. Ce succès montre surtout que la greffe a bien pris avec Kantari, malgré le lourd revers à Angers pour sa première sur le banc des Canaris. Un vent nouveau souffle sur le FCN et avec cette victoire à Marseille, c’est tout le club qui retrouve le sourire et la confiance.

Ces 3 points peuvent être fondateur. Un vent de fraicheur souffle en tout cas sur les Canaris et je les sens plutôt aspirés par le haut en ce début d’année. Les arrivées de Machado et surtout de Cabella vont apporter à l’équipe. Ce début de Mercato est réussi et les nombreuses pistes menées par les Kita montre que le FCN ne souhaite pas s’arrêter là. Tout cela est plutôt positif. Et quand on compare l’effectif avec celui d’Auxerre ou de Metz, voire du Havre, quand même… Il y a largement la place pour laisser trois équipes derrière au soir de la 34e journée de L1. »

Laurent HESS