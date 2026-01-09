À LA UNE DU 9 JAN 2026
[12:16]PSG – OM : Pavard clashé par les supporters suite à une polémique avec Hernandez, il s’explique !
[11:50]ASSE Mercato : Kilmer s’est lancé sur une recrue surprise cet hiver ! 
[11:21]Revue de presse : volte-face de Clauss à Nice, Rosenior a offert un futur grand à Lens, signature imminente à Rennes !
[11:00]OM Mercato : de nouveaux financements trouvés par McCourt au Koweït ?
[10:45]FC Nantes, Stade Rennais Mercato – INFO BUT! : Yannick Ferreira Carrasco a une priorité pour son avenir
[10:17]PSG – OM : chambrage total, les Parisiens se lâchent violemment après la finale
[09:50]Revue de presse espagnole : pendant que le FC Barcelone finalise une recrue, Mbappé entrevoit le Clasico ! 
[09:19]ASSE – Mercato INFO BUT! : Nzingoula, une piste… mais pas une priorité
[09:00]CAN 2025 : le Maroc face à un obstacle insurmontable en quarts ?
[08:48]OM Mercato : la terreur du Vélodrome au Stade Rennais cet hiver ? 
FC Nantes, Stade Rennais Mercato – INFO BUT! : Yannick Ferreira Carrasco a une priorité pour son avenir

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 10:45
💬 Commenter
Yannick Ferreira Carrasco
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Selon nos informations, Yannick Ferreira Carrasco (Al Shabab, 32 ans) plaît au FC Nantes et au Stade Rennais sur ce mercato hivernal. L’ailier belge serait intéressé par un retour en Ligue 1.

Le retour de Yannick Ferreira Carrasco en Ligue 1 prend de l’épaisseur. Selon nos informations, l’ailier belge a livré une première tendance claire à ses courtisans français : il souhaite revenir en Europe.

Carrasco veut retrouver l’Europe 

À 32 ans, l’ancien Monégasque n’a pas tiré un trait sur le très haut niveau et se montre ouvert à un retour en Ligue 1, avec une priorité affirmée : quitter l’Arabie saoudite pour retrouver le football européen. Du côté du FC Nantes, le chantier est colossal mais bien réel. Les dirigeants nantais travaillent actuellement sur plusieurs montages financiers afin de rendre l’opération possible, notamment via des primes de maintien qui permettraient de s’aligner, au moins partiellement, sur le salaire conséquent du joueur. Le dossier est jugé complexe. Sauf énorme accélération, aucun dossier lancé par le FC Nantes en ce début de mercato hivernal ne devrait par ailleurs être bouclé cette semaine.

La concurrence étrangère est là 

Du côté du Stade Rennais, le profil Carrasco coche de nombreuses cases. Sa polyvalence offensive, sa capacité à créer le déséquilibre et son expérience internationale correspondent parfaitement à ce que souhaite incorporer Habib Beye dans son effectif dès cet hiver. Le technicien breton l’a dit : il cherche un joueur capable d’apporter de la créativité immédiate et l’international belge apparaît comme une option crédible et séduisante en plus de Ludovic Blas. La balle est désormais dans le camp des deux clubs, en sachant que d’autres formations étrangères, notamment en Liga, sont également à l’affût. Carrasco prendra le temps d’étudier les offres avec une priorité en tête : retrouver le Vieux Continent.

Bastien Aubert

FC Nantes

