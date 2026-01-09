FC Nantes, Stade Rennais Mercato – INFO BUT! : Yannick Ferreira Carrasco a une priorité pour son avenir

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Selon nos informations, Yannick Ferreira Carrasco (Al Shabab, 32 ans) plaît au FC Nantes et au Stade Rennais sur ce mercato hivernal. L’ailier belge serait intéressé par un retour en Ligue 1.

Le retour de Yannick Ferreira Carrasco en Ligue 1 prend de l’épaisseur. Selon nos informations, l’ailier belge a livré une première tendance claire à ses courtisans français : il souhaite revenir en Europe.

Carrasco veut retrouver l’Europe

À 32 ans, l’ancien Monégasque n’a pas tiré un trait sur le très haut niveau et se montre ouvert à un retour en Ligue 1, avec une priorité affirmée : quitter l’Arabie saoudite pour retrouver le football européen. Du côté du FC Nantes, le chantier est colossal mais bien réel. Les dirigeants nantais travaillent actuellement sur plusieurs montages financiers afin de rendre l’opération possible, notamment via des primes de maintien qui permettraient de s’aligner, au moins partiellement, sur le salaire conséquent du joueur. Le dossier est jugé complexe. Sauf énorme accélération, aucun dossier lancé par le FC Nantes en ce début de mercato hivernal ne devrait par ailleurs être bouclé cette semaine.

La concurrence étrangère est là

Du côté du Stade Rennais, le profil Carrasco coche de nombreuses cases. Sa polyvalence offensive, sa capacité à créer le déséquilibre et son expérience internationale correspondent parfaitement à ce que souhaite incorporer Habib Beye dans son effectif dès cet hiver. Le technicien breton l’a dit : il cherche un joueur capable d’apporter de la créativité immédiate et l’international belge apparaît comme une option crédible et séduisante en plus de Ludovic Blas. La balle est désormais dans le camp des deux clubs, en sachant que d’autres formations étrangères, notamment en Liga, sont également à l’affût. Carrasco prendra le temps d’étudier les offres avec une priorité en tête : retrouver le Vieux Continent.

