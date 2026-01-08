PSG Mercato : Beraldo serait-il une bonne pioche pour le FC Nantes ?

Pisté par le FC Nantes au mercato, Lucas Beraldo serait-il une bonne recrue cet hiver ? But Football Club lance le débat.

« Un pari à tenter »

« Lucas Beraldo coche beaucoup de cases pour incarner une recrue pertinente au FC Nantes. Bloqué au PSG, où Luis Enrique le défend publiquement sans pour autant lui offrir une vraie place dans la rotation, le défenseur brésilien paie un contexte parisien ultra-concurrentiel : 10 matches toutes compétitions confondues cette saison, les chiffres parlent d’eux-mêmes. À seulement 22 ans, Beraldo a surtout besoin de temps de jeu et de confiance, deux éléments qu’il pourrait enfin trouver en Ligue 1 loin de Paris, où le niveau d’exigence est parfois trop élevé pour éclore sereinement.

Au FC Nantes, ses qualités de relance, sa lecture du jeu et sa propreté technique seraient bien plus visibles et valorisées, dans un cadre moins écrasant et clairement tout bénéfice pour sa progression. Mieux encore, son association potentielle avec Chidozie Awaziem promettrait un duo complémentaire, entre impact, agressivité et intelligence défensive, capable de solidifier l’arrière-garde nantaise tout en relançant la trajectoire d’un joueur en quête de confirmation. »

Bastien AUBERT

« Pas convaincu »

« On ne peut pas dire que Lucas Beraldo ait fait forte impression depuis son arrivée en Ligue 1. A chaque fois que je l’ai vu jouer, je l’ai trouvé très en dessous de ses coéquipiers du PSG. Certes, on parle du champion d’Europe en titre, mais le défenseur brésilien peine vraiment à convaincre, que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue 1. C’est pourquoi j’ai du mal à voir en lui un joueur capable de révolutionner la défense des Canaris.

Il y a évidemment un monde entre le PSG et le FCN, et on peut penser que Beraldo fera moins tâche dans le décor s’il rejoint les Canaris. Mais à la place des supporters nantais, cette possible arrivée ne me ferait pas m’enthousiasmer. Et je doute aussi que Beraldo serait super motivé par l’objectif maintien des Canaris. Or, un maintien, ça va surtout se chercher avec des joueurs gonflés à bloc pour sauver la patrie. Vous pensez que Beraldo se préoccupe de l’avenir du FC Nantes, vraiment ? S’il vient, ce sera pour un prêt et il ne serait là que six mois. Donc perso, j’ai de gros doutes. »

Laurent HESS