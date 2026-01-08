Selon nos informations, le FC Nantes aurait pris des renseignements sur l’ailier belge Yannick Carrasco (Al-Shabab) et le défenseur central français Olivier Boscagli (Brighton).

Journée riche en informations concernant le mercato du FC Nantes ! Plus tôt dans la matinée, Mohamed Toubache-Ter a révélé que la direction de la Maison Jaune avait tenté de faire revenir Ludovic Blas (Stade Rennais) et Andrei Girotto (Al-Taawoun). Mais dans les deux cas, selon Emmanuel Merceron, les négociations se sont heurtées à la réalité financière du FC Nantes, incapable de s’aligner sur leurs salaires. Sans parler du fait que le Stade Rennais a fermé la porte pour son milieu offensif. Pour continuer, notre journaliste Bastien Aubert est en mesure d’affirmer que la direction nantaise s’est également penchée sur les cas de Yannick Carrasco (32 ans, Al-Shabab) et Olivier Boscagli (28 ans, Brighton).

Rennes aussi veut Carrasco

L’ailier belge, notamment passé par l’AS Monaco et l’Atlético Madrid, est sous contrat avec son club saoudien jusqu’en 2027. Si l’idée de revenir dans un championnat majeur peut l’attirer, il lui faudrait faire de grosses concessions salariales pour pouvoir s’engager avec le FC Nantes, même si les Jaunes sont prêts à des efforts financiers pour sauver leur peau en Ligue 1. Boscagli, lui, ne joue quasiment pas avec Brighton. Seulement trois bouts de matches en Premier League depuis le début de la saison. Arrivé en Angleterre en juillet après six années fructueuses au PSV Eindhoven, où il avait notamment tapé dans l’œil de l’OM et du RC Lens, il souhaiterait jouer davantage et verrait d’un bon œil un prêt ou un transfert.

Dans un cas comme dans l’autre, la question financière sera fondamentale. Si les clubs de Carrasco et Boscagli sont d’accord pour prendre en charge tout ou partie de leur salaire, alors le FC Nantes aura une chance. Sinon… Toujours d’après Bastien Aubert, le FCN travaillerait sur un montage financier avec prime de maintien. A signaler qu’un autre club de L1 concurrence les Canaris pour Carrasco. Il s’agit du… Stade Rennais !