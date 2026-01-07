À LA UNE DU 7 JAN 2026
FC Nantes Mercato : une première réponse est tombée pour Beraldo (PSG)

Par Bastien Aubert - 7 Jan 2026, 14:40
💬 Commenter
Lucas Beraldo (PSG)
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Intéressé par un prêt du défenseur brésilien Lucas Beraldo (22 ans) cet hiver, le FC Nantes a reçu une première réponse peu emballante du PSG. 

Le FC Nantes continue de prospecter activement sur le marché des défenseurs centraux. Parmi les pistes explorées, le jeune Lucas Beraldo, du PSG a attiré l’attention des dirigeants des Canaris. Mais la première réponse venue de la capitale française complique sérieusement ce dossier. 

Beraldo veut un club du standing du PSG ! 

Selon Loïc Tanzi, Beraldo souhaiterait privilégier un club du même calibre que le PSG, ce qui écarterait de facto une arrivée à Nantes cet hiver. « Pour Lucas Beraldo, il semble que le joueur souhaite rejoindre un club du même calibre que le PSG », précise le journaliste à L’Équipe au micro d’Ici Paris. Concrètement, cela met déjà une barrière importante sur les chances du FC Nantes de boucler cette opération en vue de la seconde partie de saison.

Paris met Kita dans une position délicate 

Pourtant, le FC Nantes a formulé une offre concrète sous forme de prêt sec, dans l’espoir de convaincre le PSG et le joueur, mais aucune réponse du club n’a encore été reçue. Waldemar Kita se trouve donc dans une position délicate : il faut continuer à séduire les joueurs et anticiper les refus éventuels, ce qui est arrivé à plusieurs reprises ces dernières semaines…

